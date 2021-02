La 2CV n'est plus la voiture de collection la plus recherchée

Selon un rapport remis par Classic Expert, l'année 2020 a marqué un coup d'arrêt pour les véhicules de collection sur le marché de la revente. Dans ce contexte, la Citroën 2CV a laissé son trône à une mythique allemande.

Inversion de rôle au sommet du classement des véhicules de collection les plus prisés de l'année 2020. Selon un rapport édité par Classic Expert et publié en ce début du mois de février, la 2CV a perdu son statut de modèle vedette chez les collectionneurs. La Citroën qui se monnaie entre 9 000 et 13 000 en moyenne est devenue la dauphine de la Porsche 911 échangée entre 60 000 et 110 000 euros. Cependant le volume de transactions de Porsche âgées de plus de 30 ans a reculé de 45 % l'an passé, d'après les statistiques relevées par Classic Expert.

La Mustang complète ce podium. L'iconique Ford (34 000 à 40 000 euros) conserve ainsi son rang alors que la Mercedes SL (28 000 à 74 000 euros) a fait une entrée fracassante à la 4e place. Un top 10 qui voit également l'apparition de la Mini Austin (11 000 à 16 000 euros) à la 6e place et de la BMW Série 3 (8 000 à 12 000 euros) à la 8e place.

Volkswagen se distingue

Ce bouleversement intervient dans un contexte de contraction du marché des véhicules d'occasion de plus de 30 ans. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020, le nombre de reventes tombait de 30 %, à 17 558 unités. Selon les statistiques, les cessions de véhicules dotés d'un certificat d'immatriculation de collection ont représenté environ 18 % des transactions de véhicules de collection en général.

Les marques françaises ont gagné en parts de marché. Leur pénétration sur les 9 premiers mois est passé de 47 % à 53 % entre 2019 et 2020. La palme de la marqué étrangère la plus concernée par des changements de propriétaires revient à Volkswagen qui est créditée d'une part de 8 %. La Cox (5e) et le Combi (7e) sont des exemples de la popularité de la famille allemande.