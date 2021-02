Les professionnels du VO perdent de l'influence

Le marché du mois de janvier a été le théâtre d'un recul net des ventes de professionnels. Ils ont perdu près de 12 % par rapport à l'an passé. Le canal des transactions entre particuliers s'affirme donc un peu plus comme la solution privilégiée.

Une perte cinglante de 11,8 %. C'est sur cette tendance que démarre l'année des professionnels de la revente de véhicules d'occasion, en comparaison à l'an passé, à en croire les statistiques publiées par AAA Data. Les points de vente ont écoulé 166 921 unités, accaparant à peine 34,5 % des 484 099 transactions enregistrées durant le mois

Les ventes entre particuliers ont connu un sort bien différent. Entre janvier 2020 et 2021, les volumes ont gonflé de 1,1 %, à 317 178 unités. Le poids de ce canal grimpant au passage de 62,4 % à 65,5 %. Plus édifiant encore il n'était que de 63,2 % en décembre dernier.

Les vieux VO tirent toujours le marché

Sur la grande majorité des tranches d'âge, les professionnels ont perdu du volume. Ils ne gagnent que sur le segment des plus de 16 ans, où les 14 558 transactions correspondent à une amélioration de 1 %. A jours ouvrés comparables, le BtoC aurait certainement connu une progression sur le marché des 2 à 5 ans qui se contracte officiellement de 1,3 %, à 58 710 unités. Les professionnels accusent en grande partie l'effet de base fort de janvier 2020, lorsque les parcs regorgeaient d'opportunités pour les acheteurs. Preuve en est : les ventes de VO de moins de 12 mois fondent de 43,9 %, à 20 393 unités.

A l'inverse, les transactions entre particuliers ont enflé sur presque tous les segments. Certes, elles sont à la peine sur le moins de 12 mois (-28,8 % ) et s'effritent sur le VO de 6-10 ans (-2,7 %), mais elles prennent 9,4 % sur le créneau des VO de 1 an (14 161 unités) et 8 % sur celui des 2-5 ans (62 323 unités). En croissance en 2020, les VO les plus vieux poursuivent sur leur lancée. Les produits de 11-15 ans gagnent 2,3 % (78 983 unités) et ceux de plus de 16 ans progressent de 5,3 %, à 76 016 unités.