Les VO électrifiés gardent le rythme

Le changement d'année n'a pas entamé le dynamisme des véhicules électrifiés, sur le marché du véhicule d'occasion. Une solide progression qui vient grignoter les parts de modèles thermiques au ralenti.

Certes l'effet de base joue de son influence, toujours est-il que les véhicules électrifiés d'occasion ont connu un très bon mois de janvier 2021. Avec deux jours ouvrés de moins, ils ont cumulé 16 394 transactions, selon AAA Data, soit 39,8 % de plus que l'an passé à la même période. Ce qui porte leur part de marché à 3,4 %, contre 2,1 % en janvier 2020 et 2,4, % en décembre dernier.

En termes de volume, les hybrides ont totalisé 13 362 unités, soit 58,5 % de plus qu'en 2020, et quand les électriques ont terminé le mois à 3 032 unités, en hausse de 68,4 %. Dans le même temps, les VO carburant au gazole ont rendu 5,9 %, à quelque 276 623 unités. Surtout, la part de marché fond de 1,4 point en un an.

Les véhicule d'occasion essence parviennent à stabiliser leur poids dans la balance, à 38,7 % (-0,1 pt), cependant leur recul atteint 4 %, en comparaison aux ventes de janvier 2020. Les Français ont acquis 187 477 VO. Les autres énergies poussent. Avec 3 605 transactions à leur actif, le segment grimpe de 10,4 %, par rapport à l'an passé.