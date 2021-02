Ford investit en Afrique du Sud

Le constructeur américain vient d'annoncer un investissement de plus d'un milliard de dollars en Afrique du Sud pour moderniser son usine de Silverton. L'effectif du site va grimper de 1 200 personnes, pour passer à 5 500, afin d'augmenter la production du pick-up Ranger.

Ford poursuit la réorganisation de son tissu industriel. Après avoir programmé la fermeture de ses usines au Brésil, cette fois le constructeur américain vient d'annoncer, mardi 2 février 2021, un investissement de 1,05 milliard de dollars (868 millions d'euros) dans ses usines en Afrique du sud.

Cet investissement, le plus important en 97 ans de présence de Ford en Afrique du Sud, sera utilisé pour moderniser ses activités et augmenter la production de son pick-up Ranger. A cette fin, le groupe a indiqué qu'il allait embaucher 1 200 personnes supplémentaires, portant le total des effectifs en Afrique du sud à 5 500 personnes. Environ 10 000 nouveaux emplois vont aussi être créés au sein du réseau de fournisseurs locaux du groupe.

"Cet investissement va moderniser nos opérations en Afrique du Sud en les aidant à jouer un rôle encore plus important dans le redressement et la croissance de nos opérations automobiles mondiales", a commenté, dans un communiqué, la responsable des marchés internationaux du groupe, Dianne Craig.

Cet investissement inclut un montant de 686 millions de dollars pour moderniser l'usine d'assemblage Silverton, dans la capitale Pretoria, et 365 millions de dollars pour moderniser l'outillage au sein de ses fournisseurs les plus importants. Silverton va aussi devenir l'une des premières usines de Ford à être entièrement auto-suffisante en énergie et à être neutre en carbone à l'horizon 2024.

Cette annonce a été faite lors d'une visite au siège régional de Ford à Pretoria du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a salué ce "signe positif" d'une "reprise économique". L'Afrique du Sud est l'un des pays du continent les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Son économie était déjà en récession (sa deuxième en deux ans) lorsque l'épidémie s'est déclarée. (avec AFP)