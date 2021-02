Mitsubishi réduit légèrement ses pertes

A trois mois de la clôture de son exercice 2020-2021, Mitsubishi Motors annonce que sa perte nette sera un peu moins importante qu'anticipée jusqu'ici. Elle sera tout de même de 2,6 milliards d'euros.

Alors que la fin de l'année comptable approche pour Mitsubishi, le nippon vient de révéler ses prévisions de résultats. Le groupe table désormais, pour de son exercice se terminant fin mars, sur une perte nette de 330 milliards de yens (2,6 milliards d'euros) au lieu de 360 milliards précédemment (2,85 milliards d'euros), après une perte beaucoup plus modeste de 25,8 milliards de yens en 2019-2020 (200 millions d'euros).

Mitsubishi Motors prévoit sur la même période une perte opérationnelle de 100 milliards de yens (788,8 millions d'euros) contre 140 milliards précédemment, alors qu'il avait réalisé un bénéfice opérationnel de 12,8 milliards de yens un an plus tôt. Sa perte opérationnelle annuelle devrait être plus limitée, grâce notamment à davantage d'économies sur les coûts de fonctionnement de ses usines, les achats du groupe, ses services administratifs et sa R&D.

Son objectif de chiffre d'affaires pour 2020/2021 a en revanche été très légèrement abaissé, à 1 460 milliards de yens (11,5 milliards d'euros) au lieu de 1 480 milliards précédemment, ce qui représenterait une chute de 36 % sur un an.

La valeur de ses ventes sur les neuf premiers mois de l'exercice est en très forte baisse dans sa principale région d'activité, l'Asie du Sud-Est (-51 %), mais aussi en Europe (-64,4 %), en Amérique du Nord (-48,1 %) et dans une moindre mesure au Japon (-13 %). Sur son troisième trimestre seul (octobre à décembre 2020), le CA a baissé de 30 %, à 377,8 milliards de yens, soit 3 milliards d'euros.

Le groupe a subi une perte nette trimestrielle de 34,1 milliards de yens (269 millions d'euros), après avoir déjà été dans le rouge un an plus tôt (-14,4 milliards de yens). Il a essuyé une très légère perte opérationnelle de 4,1 milliards de yens (32,3 millions d'euros) sur la même période, une nette amélioration par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice en cours. Le groupe ne prévoit toujours pas de verser de dividende au titre de l'exercice 2020/2021. (avec AFP)