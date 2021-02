A cause du confinement en Allemagne durant le mois de janvier 2021, les concessions étaient fermées.

Le marché allemand décroche en janvier 2021

Après une embellie en décembre 2020, liée à des anticipations, le marché allemand a plongé de 31,1 % en janvier 2021. Seul point positif, les véhicules électrifiés continuent de gagner du terrain.

Le marché 2020 n'était déjà pas fameux avec un repli de 19,1 %, mais il semble que 2021 s'annonce mal également. En effet, avec 169 754 immatriculations enregistrées en janvier, le premier marché européen affiche une chute de 31,1 % selon les chiffres du KBA.

La fin de l'allégement temporaire de la TVA, destiné à soutenir l'économie face à la crise du Covid-19, a "entrainé un effet d'anticipation" et "un niveau élevé des immatriculations" en décembre 2020 (+10 %), note la fédération des constructeurs VDA dans un communiqué. Par ailleurs, les acheteurs potentiels se sont heurtés aux fermetures des halls d'exposition des concessionnaires, imposées pour cause de lutte contre la pandémie.

La production automobile, pilier de l'industrie allemande, a baissé de 23 % en janvier 2021 notamment en raison de jours de chômage partiel dans des usines en raison d'une pénurie internationale de puces et semi-conducteurs. Déjà en 2020, la production domestique s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 45 ans, pâtissant de l'arrêt des usines lors du premier confinement partiel au printemps.

Côté motorisations, l'essor des voitures électrifiées s'est poursuivi en janvier avec une hausse de 118 % des voitures purement électriques et de 48 % pour les hybrides, qui atteignent des parts de marché respectives de 10 % et 27 %, plus fortes qu'en 2020, selon la KBA. Pour les constructeurs, cette technologie est cruciale s'ils veulent respecter les strictes normes européennes d'émissions de CO2 qui les exposent à de lourdes amendes en cas de dépassement.

La marque Volkswagen est restée leader du marché général avec 20,1 % des ventes, devant Mercedes (10,6 %), malgré des chutes significatives de 29,9 % et 31,2 % respectivement. BMW complète le podium malgré une chute de 19,4 % et une part de marché 9,7 %.

Chez les marques françaises, Citroën chute de 54 %, Peugeot de 35,1 % et Renault de 17,4 %, pour 1,3 %, 2 % et 4,8 % de parts de marché. En 2021, la VDA s'attend à un rebond de 8 % du marché, à 3,15 millions d'unités, ce qui restera "bien en dessous" du niveau pré-Covid. (avec AFP)