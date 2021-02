Volkswagen vise 100 000 ventes d’ID.4 en 2021

Le deuxième représentant de la gamme ID de Volkswagen est dans les starting-blocks. 17 000 commandes du SUV électrique ID.4 ont déjà été enregistrées, pour un volume annuel attendu de 100 000 unités.

Maintenant que la berline ID.3 est sur les rails, Volkswagen embraye avec l’ID.4, le second modèle de sa nouvelle gamme de véhicules 100 % électriques basée sur la plateforme MEB. Ce SUV à vocation familiale arrivera très prochainement dans les concessions européennes de la marque en deux versions, ID.4 1ST dont le prix de départ est inférieur à 50 000 euros, et ID.4 1ST Max qui est quant à elle proposée à moins de 60 000 euros.

Les commandes de ces deux propositions sont ouvertes depuis plusieurs semaines avec un bilan plutôt positif puisque 17 000 clients se sont déjà manifestés. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de mars en Europe et en Chine. Le déploiement de la gamme complète à partir de mi-février devrait permettre à la marque de doper la demande, elle qui vise un volume de 100 000 unités en 2021.

100 000 ventes en 2021

"L'ID.4 joue un rôle important. Avec ce modèle, Volkswagen élargit sa gamme pour inclure un véhicule électrique dans le segment affichant la plus forte croissance dans le monde, celui des SUV compacts. Ce lancement est donc une étape stratégique importante pour la marque", déclare Ralf Brandstätter, le PDG de Volkswagen Passenger Cars. Parmi les livraisons prévues pour 2021, environ les deux tiers iront à l'Europe, l'autre tiers à la Chine et aux États-Unis. VW ajoute que la production a déjà débuté à Zwickau, en Allemagne, ainsi qu’à Anting et Foshan, en Chine. Les sites de Chattanooga, aux Etats-Unis, et d’Emden, en Allemagne, démarreront quant à eux en 2022.

Volkswagen cible principalement les familles avec ce nouveau véhicule doté de trois sièges de taille identique à l’arrière. La place du milieu n’est donc pas rabotée comme elle peut l’être sur certains véhicules. L’empattement de 2,77 mètres est quant à lui l’assurance de bénéficier d’un espace aux jambes confortable au second rang, tandis que le volume de coffre grimpe à 543 litres (1 575 litres avec les sièges rabattus). Il n’en reste pas moins compact à l’extérieur, dans les standards du segment C-SUV, à 4,58 m.

La version ID.4 1ST est dotée d’une batterie de 77 kWh offrant une autonomie de 522 kilomètres. Le SUV accepte la recharge rapide en courant continu jusqu’à 125 kW, de quoi récupérer 320 km d’autonomie en l’espace de 30 minutes. Animé par un moteur de 204 ch monté directement devant l'essieu arrière, l’ID.4 propose des performances honorables avec un couple de 310 Nm, un 0 à 100 km/h réalisé en 8,5 secondes et une vitesse maximale de 160 km/h. La gamme est appelée à s’étoffer rapidement, notamment avec une proposition sportive à transmission intégrale baptisée GTX.