La DS4 se dévoile entièrement

DS Automobiles vient de lever le voile sur la nouvelle DS4. Une berline compacte premium qui veut aussi aller chasser sur le territoire des SUV coupés. Il faudra toutefois un peu de patience car les premières livraisons ne sont pas attendues avant le quatrième trimestre 2021.

Très attendue, la DS4 a enfin dévoilé son visage. Après avoir donné les premières informations sur ce modèle le 2 décembre 2020, DS a enfin présenté sa berline compacte le 3 février 2021. Elle est donc dans les starting-blocks mais il va falloir faire attention aux crampes car les commandes vont seulement ouvrir à la fin du premier semestre et les premières livraisons ne sont pas attendues avant le quatrième trimestre. Soit, au plus tôt, en octobre 2021.

Au lancement, trois déclinaisons de la DS4 seront disponibles. Il y aura la "normale", la Cross à l'approche plus baroudeuse avec des barres de toit et des pare-chocs différents, et enfin la DS Performance avec sa présentation plus sportive. De quoi aller croiser le fer avec les références des segments que vise DS. En effet, la marque souhaite jouer les trouble-fêtes sur le segment des berlines compactes premium et celui des SUV coupés du segment C. On trouve donc parmi les concurrents les BMW X2 et Série 1 ou encore les Audi Q3 Sportback et A3.

"Une silhouette inédite"

"Avec DS4, nous allons ouvrir un nouveau chapitre pour DS Automobiles", avait lancé Béatrice Foucher, directrice générale de DS Automobiles, et il faut reconnaître que ce quatrième modèle de la gamme bonifie encore les savoir-faire et les choix faits sur les autres modèles. La signature lumineuse évolue également mais en respectant les fondamentaux comme les DRL verticales à l'avant, qui intègrent cette fois les clignotants, ou encore les feux arrière à écailles.

Quant au style extérieur, Thierry Metroz, le directeur du style de DS, parle "d'une nouvelle silhouette inédite dans le segment, avec des proportions qui frappent." Si la face avant est relativement conventionnelle pour un produit DS, les flancs et surtout l'arrière confèrent une personnalité forte au modèle. Il faut toutefois attendre de la voir prendre la lumière, dans la circulation, pour être plus tranché sur ce point. Grâce à une baie de pare-brise reculée et un abaissement du plancher sous les assises arrière, le pavillon a pu être étiré façon shooting brake. Le pilier C et la custode peuvent être vus comme le point caractéristique du style de la DS4 avec des lignes très dynamiques.

Sous le capot, comme annoncé, les versions essence PureTech de 130, 180 et 225 chevaux et Diesel BlueHDi 130 chevaux seront accompagnées, dès le lancement, d'une variante E-Tense 225 chevaux. Une chaîne de traction déjà connue mais qui embarque cette fois une batterie plus généreuse, grâce à de nouvelles cellules, qui affiche une capacité de 12,4 kWh. De quoi faire plus de 50 km sans aucune émission. Autre confirmation, la DS4 sera bien produite à Rüsselsheim, en Allemagne.

De futures synergies avec Lancia et Alfa Romeo

La plateforme EMP2 dans sa version 3 qu'elle inaugure est composée de 70 % de pièces nouvelles. Elle a permis d'offrir plus de latitude aux designers mais un gros travail a également été fait sur l'aérodynamisme et la masse. Par exemple, Alain Joseph, le M. Synthèse client de la marque, a indiqué que le pédalier, la ligne d'échappement, le climatiseur ou encore des triangles en aluminium à l'avant avaient permis de perdre des kilos. Les ingénieurs ont également développé une nouvelle direction et des nouveaux étriers de freins pour respecter le cahier des charges qu'ils s'étaient fixé.

Sans faire injure aux DS7 et DS3, la DS4 ouvre de nouvelles perspectives pour la marque. Naturellement l'Europe sera le terrain de jeu favori de la DS4 mais elle aura aussi un rôle important en Chine où DS n'a pas abandonné toute idée de croissance. La gamme chinoise composée aujourd'hui des DS7 et DS9 comptera bientôt la DS3 et la DS4 y fera son entrée en 2022.

Quant à l'avenir de DS et son positionnement dans l'univers Stellantis, Béatrice Foucher a été claire : "Notre positionnement premium ne changera pas mais il y aura de nombreuses synergies avec le pôle premium du groupe qui sera constitué de DS, Lancia et Alfa Romeo."