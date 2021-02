Fullcar Services rejoint l'association de l'autopartage

Très présent dans les coulisses des sociétés d'autopartage en qualité de prestataire logistique, Fullcar Services a validé son ticket pour devenir membre associé de l’Association des acteurs de l’autopartage (AAA).

L’Association des acteurs de l’autopartage (AAA) compte un nouveau membre associé. Le groupe Fullcar Services s'est en effet engagé aux côtés des 11 entités représentées au sein cette association professionnelle fondée en 2019, a-t-on appris par voie de communiqué, le 2 février 2021. Une suite somme toute logique pour celui qui compte parmi les prestataires logistiques les plus actifs dans le secteur.

Lire également : Fullcar Services rejoint le Sesamlld

Depuis 7 ans en effet, Fullcar Services propose une gamme complète de services adaptés aux flottes d’entreprises disposant de véhicules en autopartage ainsi qu’aux opérateurs de services d’autopartage qu'ils fonctionnent en boucle fermée, en trace unique ou en libre circulation. Fullcar Services assure entre autres pour eux la mise à la route, le nettoyage, la recharge mais également le relevé de l'état physique et mécanique des véhicules ou encore la gestion complète de l'équipement en bornes.

"Nous avons souhaité rejoindre l’association afin de partager avec tous les membres de l’AAA notre expérience dans la gestion opérationnelle des véhicules en autopartage et en participant activement aux nombreux groupes de travail constitués par l’AAA pour développer, structurer et optimiser les activités de l’autopartage, a expliqué Yves Cadio, le directeur d’exploitation. C’est également l’occasion pour Fullcar Services de recueillir les besoins actuels et futurs des opérateurs et clients de l’autopartage."

Présidée par Jean-Baptiste Schmider, le patron du Réseau Citiz (France Autopartage), l'association des acteurs de l'autopartage regroupe Clem’, Communauto (Mobizen SAS), Getaround, Mobility Tech Green, Modulauto (Flexauto), Mov’InBlue (Valeo), ShareNow, Totem Mobi, Ubeeqo et Vulog. Pour sa part, Fullcar Services est par ailleurs membre fondateur de WeMooveCars, le premier réseau international de professionnels du convoyage.