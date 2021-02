Le constructeur enrichit son offre peinture avec les marques Delstar et Baslac.

Distrigo élargit son offre peinture

PSA, via ses plateformes de distribution Distrigo, poursuit son offensive sur le marché de la carrosserie en complétant sa gamme peinture avec les marques Baslac et Delstar. Cette dernière sera d’ailleurs dédiée uniquement à son réseau Distrigo.

Nul doute que le constructeur souhaite passer à l’offensive sur la carrosserie. En accueillant deux nouvelles marques à son portefeuille peinture, PSA franchit une nouvelle étape dans le développement de ce segment de marché.

Le constructeur vient ainsi de lancer une nouvelle gamme "optimum" avec deux marques : Delstar (vernis, apprêts, durcisseurs, mastics, …) uniquement dédiée à son réseau Distrigo et Baslac (couleurs, spectro, vernis, apprêts, durcisseurs, mastics, ….). Il se targue ainsi de couvrir 90 % des réparations en carrosserie. Cette ligne complète sa gamme "premium" déjà existante et qui comprend PPG, Nexa Autocolor, R-M, Glasurit, Cromax, Standox, Spies Hecker et Carcoating Solution.

Qu’adviendra-t-il de la MDD Forwelt ?

Les deux marques seront déployées au fur et à mesure sur les 38 plaques du réseau Distrigo sur le territoire hexaqgonal."Avec cette offre complémentaire, Distrigo propose dorénavant une gamme complète de peintures répondant ainsi aux besoins de chacun de nos clients et réaffirmant encore une fois notre position de one stop shop", précise Christophe Gloux, responsable de l’animation pièces de rechange Distrigo.

Toutefois, ce renforcement pose question sur l’avenir de la MDD Forwelt by Eurorepar lancée en juillet 2019. Interrogé à ce sujet, PSA n’a pas souhaité commenter.