Avis Budget travaille sur plusieurs scénarios de reprise de l'activité

Le loueur de courte durée se laisse la liberté de pouvoir choisir sa stratégie de gestion des ressources. Dans un des cas de figure, la flotte de 10 000 unités pourrait doubler à l'été. Ce qui restera bien inférieur au niveau de 2019.

De la flexibilité. Tel est le mot d'ordre chez Avis Budget. Le directeur des régions Europe de l’ouest et du centre (soit 9 pays, ndlr), Laurent Sculier, ne cache pas "travailler sur plusieurs scénarios" que le loueur activera en fonction de l'évolution de la situation de crise. Il n'en saurait être autrement face à ce brouillard qui rend difficile les projections.

Dans le scénario le plus probable – et le plus optimiste – Avis Budget entend doubler sa flotte de véhicules pour la saison estivale. "Nous avons beaucoup baissé notre parc et nous naviguons à vue", admet Laurent Sculier. Aujourd'hui estimé à quelque 10 000 unités, la flotte est inférieure de 50 % au niveau enregistré en 2019. En atteignant quelque 20 000 véhicules disponibles dans les agences, l'écart serait alors ramené à 30 %.

France Cars, la filiale du groupe Avis Budget spécialisée dans les utilitaires a mieux résisté. La livraison à domicile et les services de messagerie ont accentué leur consommation, faisant du VUL un véritable filet de sécurité pour le groupe. Entre 6000 et 7000 sont en service à ce jour et le volume est également voué à croître en fonction du sniveau de reprise.

Confronté aux enjeux imposés par la législation, dont la Loi d'orientation des mobilité (Lom), le groupe poursuit sa découverte de l'électromobilité. Les agences détiennent environ 150 modèles électriques et plusieurs centaines d'hybrides sont disponibles à la location. Laurent Sculier se garde de faire des annonces dans ce registre, mais n'exclut pas de pousser des initiatives dans des milieux urbains voire de coupler cette famille de produits avec des services de mise à disposition.

Accélération des locations au long cours

En temps normal, les professionnels représentent environ un client sur deux en agence. Leur consommation ayant gardé une forme de stabilité durant l'année 2020, ils ont gagné en poids dans les activités d'Avis, certains mois. De coutume aussi, 1 location sur 5 environ se fait sur la base d'un contrat mensuel. Le contexte d'incertitude a fait monter le ratio à 1 sur 4. "Il y a eu une accélération du phénomène à la reprise", constate le directeur.

Voilà ce qui a encouragé Avis Location a initié une offre spécifique à destination des particuliers. Le loueur a défini une grille tarifaire pour des locations mensuelles et garantit ce montant jusqu'à fin mars 2021. "Nous souhaitons répondre aux besoins de flexibilité et d'alternative aux transports publics, argue Laurent Sculier. La moyenne durée existe depuis longtemps, mais nous apportons une nouvelle dynamique à l’offre qui est plus en adéquation aux attentes des clients". Le directeur se donne jusqu'à cette échéance du 31 mars pour acter une prolongation.

Tout cela changera-t-il la donne sur les activités de remarketing ? Nullement. Le directeur assure que l'enseigne de location se montrera prudente en 2021 pour préserver les valeurs résiduelles. Les achats des 24 derniers mois vont alimenter une mécanique qui proposera autour de 500 VO par mois de manière régulière. Le profil sera celui d'un produit âgé de 13 à 14 mois et qui pour près de 50 % de l'offre embarque un moteur essence, soit pratiquement autant que les véhicules diesel.