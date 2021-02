Arval lance une application pour faciliter la mobilité au sein des entreprises

Arval propose l’Arval Mobility App, première application en France qui rassemble des solutions de déplacement quotidiennes à disposition des salariés des entreprises, qu’ils soient éligibles ou non à un véhicule de fonction.

Selon le baromètre de l’Arval Mobility Observatory (édition 2020), 62 % des entreprises en France ont déjà mis en place ou ont le projet de mettre en place, au moins une solution de mobilité alternative dans les 3 années à venir.

Pour les soutenir, Arval lance une application, Arval Mobility App, annoncée par la société comme la première du genre qui rassemble des solutions de déplacement quotidiennes à disposition des salariés des entreprises, qu’ils soient éligibles ou non à un véhicule de fonction.

Cette application a pour but de faciliter leurs choix entre différents modes de transport (auto, vélo, transports en commun, covoiturage…), quels que soient les trajets, et s’avère personnalisable pour chaque entreprise selon sa politique de mobilité et le profil des salariés.

L’Arval Mobility App intègre les services de Mobility Hub, lancés en septembre 2020. Cette offre propose aux entreprises la mise à disposition de leurs équipes des solutions partagées, aussi bien automobiles (autopartage, covoiturage) que deux roues (vélopartage). Pour les usages individuels, outre la location de véhicules, Arval intègre également une nouvelle offre de vélos électriques de fonction (Arval location longue durée de vélos), avec pour ambition un parc de 15 000 vélos loués en 2025.

Le développement de cette nouvelle application s’appuie sur une offre de conseil appelée Arval Mobility Consulting. Elle vise à mettre en place une mobilité multimodale plus respectueuse de l'environnement pour les sociétés.