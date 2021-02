Marc Jenniches nommé directeur de Ford Entreprise

La structure en charge de l’activité BtoB de Ford France est dirigée depuis le 1er janvier 2021 par Marc Jenniches. Il succède à Fabrice Giacoletti.

Ford France a choisi un fidèle parmi les fidèles pour diriger sa structure dédiée à ses activités BtoB. Marc Jenniches, 26 ans de maison, a été désigné pour prendre la direction de Ford Entreprise à compter du 1er janvier 2021. Il succède à Fabrice Giacoletti qui occupait le poste depuis 2017.

Marc Jenniches est loin d’être un novice dans le domaine des flottes puisqu’il a évolué plusieurs années au sein de Ford Crédit (directeur régional de 2002 à 2005, directeur marketing de 2005 à 2007 puis directeur ventes et marketing de 2008 à 2017), avant de devenir directeur régional VN de 2017 à 2019 puis directeur des ventes véhicules utilitaires à compter de septembre 2019.

Au sein de Ford Entreprise, il aura la responsabilité des ventes aux entreprises (sociétés, grands comptes, ventes directes) et aux loueurs longue et courte durées, des marchés publics, de Ford Rent, des véhicules de loisir, ainsi que du remarketing et des véhicules d’occasion. Il devient à ce titre membre du comité de direction de Ford France.