L’Ugap muscle son catalogue électrique

La centrale d’achat public référence 10 nouveaux véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. Le catalogue de l’Ugap se compose à présent de 21 propositions dans ce domaine.

Les administrations et collectivités locales ont des objectifs élevés en matière d’électrification de leur parc automobile. Les structures étant à la tête de plus de 20 véhicules dont le poids autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ont reçu pour instruction, via la Loi d’orientation des mobilités (Lom), d’intégrer un certain nombre de véhicules à faibles émissions lors de l’acquisition ou du renouvellement annuel de leur parc.

Un quota d’au moins 20 % devra être respecté jusqu’au 30 juin 2021, lequel s’élèvera à 30 % à partir du 1er juillet 2021 puis 37,4 % à compter du 1er janvier 2026. Les administrations de l’Etat doivent, quant à elles, respecter un minimum de 50 % dès à présent.

Encore faut-il que tous ces acteurs publics puissent accéder facilement à l’offre électrifiée. C’est ici qu’entre en scène l’Ugap, la centrale d’achat public qui exonère les administrations et collectivités locales des procédures d’appels d’offres publics. Son catalogue comprend évidemment un volet dédié aux véhicules, notamment aux véhicules électrifiés. Celui-ci s’apprête d’ailleurs à être passablement renforcé, à partir du 1er mars 2021. Une démarche visant justement à accompagner ses clients dans leur processus d’électrification.

20 % des ventes

La centrale d’achat indique que le nouvel appel d’offres portant sur les véhicules particuliers a permis de sélectionner 10 nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables, portant à 21 l’offre totale. "Nous couvrons un nombre plus important de segments, de la petite citadine au grand SUV, avec un vaste choix de modèles et de motorisations", précise Olivier Rougetet, le chef de département marketing produits véhicules à l’Ugap. Et d’ajouter que la Lom a déjà eu des effets sur les achats de clients en 2020 puisque "les motorisations à faibles émissions ont représenté près de 20% de nos ventes de véhicules particuliers et utilitaires, soit une augmentation de 50% par rapport à 2019."

Le catalogue va désormais se composer de la manière. Pour les petites citadines, l’Ugap a référencé la Dacia Spring, la Renault Twingo Electric et la Seat eMii. Viennent ensuite la Renault Zoe, la Peugeot e-208 et l’Opel Corsa-e pour les petites polyvalentes, la Citroën eC4 et la Renault Mégane Estate Hybrid pour les compactes puis la Peugeot 508 Hybrid et la Volkswagen Passat GTE pour les berlines. En matière de SUV, la centrale d’achat a intégré le Peugeot 3008 Hybrid et le DS7 Crossback ETense. Enfin, pour la partie utilitaires légers, les petits Goupil G4, Goupil G5 et Ligier Pulse4 côtoient les Renault Kangoo ZE, Nissan eNV200, Renault Master ZE et Mercedes-Benz eVito.