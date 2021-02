Webfleet Solutions France vise la croissance en 2021

Au sortir d'une année 2020 soldée par une légère progression de ses ventes, la filiale française entend remettre un coup de cravache dans les mois à venir. Pour ce faire, Webfleet Solutions va s'appuyer sur un catalogue de solutions qui s'enrichit.

De toutes les filiales européennes du groupe Webfleet Solutions, la France est celle qui a le mieux traversé la crise 2020. "Nous avons enregistré la meilleure dynamique de croissance", confirme Annick Renoux, la directrice des ventes. Une performance réalisée grâce à une conquête de nouveaux clients doublée d'une fidélisation des comptes installés, explique-t-elle en substance. Dès lors, la filiale du groupe Bridgestone en charge des solutions télématiques revendique une place sur le podium des acteurs du secteurs en France.

L'exercice 2021 doit marquer une accélération. "Nous avons des objectifs plus ambitieux et je suis assez confiante au regard de notre début d'exercice et de la tendance chez nos clients", témoigne à nouveau Annick Renoux. Les services de transport et de messagerie comme les administrations publiques constituant des leviers toujours prometteurs. Mais Webfleet Solutions France pourra aussi compter sur un catalogue de solutions densifié.

En effet, le début d'exercice est marqué par de multiples lancements et des inscriptions au calendrier. Il y a quelques jours à peine, le fournisseur de solutions a démarré la commercialisation d'une technologie de vidéo avec son partenaire Lytx. Ce flux, traité par une légère couche d'intelligence artificielle, permettra d'analyser les comportements des conducteurs pour les alerter sur des attitudes dangereuses ou aider les gestionnaires de flotte à améliorer le confort du quotidien. "L'amélioration du cadre de travail devient une priorité pour nos clients qui veulent fidéliser leurs employés par des outils et des applications", observe Annick Renoux.

Plus de synergies avec Bridgestone

L'optimisation des flottes reste cependant la priorité. Et dans le registre des outils, Webfleet Solutions annonce le renouvellement de sa tablette tactile. Compatible avec l'univers Google Services, la Pro 8475 vient de faire son apparition dans le catalogue. "Nous sommes une entreprise de logiciel, rappelle la directrice des ventes, mais nous devons aussi proposer des interfaces fonctionnelles pour les utilisateurs". La principale attraction arrivera à l'été. Fruit de la collaboration avec la maison mère, Bridgestone, Webfleet a conçu un système de contrôle de pression des pneumatiques qui se destine en priorité aux acteurs du transport poids lourds et des clients du manufacturier. Ce que le fournisseur intégrera dans l'abonnement moyennant ajustement tarifaire.

Les synergies avec Bridgestone, tel est l'axe stratégique majeur du plan à plus long terme de Webfleet Solutions. En développant de solutions innovantes – et la R&D n'a pas subi de coupe budgétaire significative en 2020 – le fournisseur estime pouvoir dépasser les frontières de son périmètre actuel. Outre les clients dans le transport, le groupe souhaiterait ouvrir des comptes chez les fabricants de machines, les constructeurs de petits véhicules électriques ou encore chez les entreprises technologiques. A l'instar de son contrat avec Scoobic, opérateur de trois-roues cargo espagnol, la filiale de Bridgestone lorgne aussi le marché des acteurs de la mobilité urbaine.