Valeo s'engage pour une neutralité carbone en 2050

L'équipementier français a présenté, le 4 février 2021, un plan de transformation de l'entreprise qui vise à la rendre neutre en émission carbone d'ici 2050. 45 % du parcours sera fait à la fin de la décennie.

Valeo connaît maintenant ses échéances. Le groupe français a présenté, le 4 février 2021, lors d'une conférence mondiale, ses objectifs en matière de réduction de son empreinte environnementale. L'équipementier se fixe l'année 2050 pour parvenir à afficher une neutralité carbone dans son bilan. La feuille de route prévoit que les émissions seront réduites de l'ordre de 45 % dès 2030. Voilà pour l'ambition.

Et l'équipementier se donne les moyens d'y parvenir. Alors que Valeo a déjà investi plus de 10 milliards d'euros pour concevoir des technologies automobiles contribuant à réduire les émissions de CO2 au cours de la dernière décennie, il s'agit maintenant de débloquer des fonds pour transformer également l'entreprise. 400 millions d'euros seront consacrés aux sites industriels avant 2030 et plusieurs milliards d'euros à la R&D, a annoncé Geoffrey Bouquot, le directeur de la recherche & du développement et de la stratégie, lors de la conférence.

Une réduction équivalente aux émissions d'une ville comme Paris

Après avoir réduit de moitié la consommation d'eau et d'un tiers celle des énergies et des emballages, Valeo veut aller plus loin. Le plan prévoit une réduction d'environ 20 millions de tonnes, soit l'équivalent des émissions d'une ville comme Paris, à l'horizon 2030. Très concrètement, les gains seront de 75 % sur les émissions liées à ses activités opérationnelles (qui passeront de 1,1 à 0,3 million de tonnes de CO2), de 15 % sur celles liées à l’approvisionnement auprès de ses fournisseurs (qui passeront de 9,5 à 8,1 millions de tonnes de CO2) et de 15 % aussi sur celles liées à l’usage final de ses produits (passeront de 39 à 19,5 millions de tonnes de CO2). Des paramètres respectivement classés sous les appellations techniques de scope 1 et 2, scope 3 aval et scope 3 amont.

"Les cent sites les plus émetteurs vont être traités en priorité"

Le recours aux énergies décarbonées sera la règle. Dans la continuité de projets d'innovation dans des usines indiennes et une allemande qui utilise le solaire et l'éolien comme source, Valeo entend faire passer la part de ces solutions de 5,5 % en 2019 à 80 % en 2030 avec un palier à 50 % dès 2025. "Les cent sites les plus émetteurs vont être traités en priorité", a expliqué Jean-Luc di Paola-Galloni, le directeur délégué des affaires publiques et du développement durable. En conformité avec la ligne directrice fixée par le Science Best Target Initiative (SBTI), qui sera le garant de l'avancée des travaux, l'équipementier ne pratiquera pas l'achat de compensation carbone.

Salaires calculés sur la baisse du CO2

1 200 partenaires de Valeo ont été informés de la nouvelle donne. Ils s'engageront eux-mêmes sur leurs propres scopes 1 à 3 pour contribuer à la pleine réussite de cet objectif. Ce sera également le cas des cadres de l'entreprise française. Là, ce sont 1 500 décideurs du groupe qui auront désormais une part variable conséquente de leur salaire qui se verra conditionnée par l'atteinte des ambitions intermédiaires.

Pour mémoire, Valeo équipe à ce jour dans le monde 1 véhicule neuf livré sur 3 doté de technologies de réduction des émissions de CO2. Une activité qui rapportera au groupe 10 milliard d'euros de CA en 2021, selon les prévisions. Autrement dit, Valeo fait de ce sujet un débouché qui lui génère 57 % de ses revenus.