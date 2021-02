BYmyCAR innove à l’après-vente

Pour doper son activité réparation, BYmyCAR joue la carte de l’originalité. Le distributeur initie deux nouveaux services en ce début d’année : des bornes interactives facilitant le dépôt de clés ainsi que des ateliers mobiles proposant leurs prestations à domicile.

Dans cette période de crise sanitaire, BYmyCAR mise sur le sans contact pour dynamiser son activité à l’atelier. Le groupe vient de déployer dans 53 sites une borne interactive équipée de casiers blindés permettant de déposer et récupérer les clés de son véhicule pour l’entretien. Un service qui n’est pas sans rappeler le dispositif Self-Reception, lancé par PSA en 2018.

Les automobilistes ne seront donc plus contraints d’apporter leur véhicule à une heure précise. Ils prendront rendez-vous via l’onglet "myRDV" du site bymycar.fr et disposeront de créneaux horaires plus larges pour déposer et récupérer leur véhicule, selon leur emploi du temps, sans passer par l’attente du comptoir et de l’enregistrement. Les clients pourront également, s’ils le souhaitent, récupérer dans ces mêmes casiers, les clés d’un véhicule de remplacement sur demande.

À l’issue de l’intervention, l'automobiliste est averti par SMS et effectue son règlement en ligne avant de récupérer ses clés dans le même casier blindé via un code confidentiel permettant ainsi un entretien du véhicule 100% sans contact.

Un atelier à domicile

Décidément très actif en ce début d’année, BYmyCAR s’est aussi illustré en dehors de ses points de vente avec le lancement d’une flottes de 18 ateliers itinérants. Objectif : prendre en charge les prestations d’entretien et de réparation directement sur le site des entreprises ou au domicile des particuliers.

Ces ateliers mobiles proposent cinq types de prestation : la révision, le changement de pneumatiques, le remplacement de pare-brise et la réparation d’impact, l’entretien de la climatisation et le changement de batterie. Précisons que ces camions interviennent à proximité des zones dans lesquelles les concessions du groupe sont implantées.

"L’avènement de ces deux nouveaux services s’inscrit dans notre volonté d’accompagner de plus en plus nos clients automobilistes dans leur mobilité en leur proposant des solutions simples en termes d’économie de temps, d’argent et d’efforts. De plus, ces services minimisent les contacts ce qui est en phase avec le contexte sanitaire actuel", souligne Carlos Gomes, directeur général du groupe BYmyCAR.