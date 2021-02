Fatec poursuit son développement et construit un second bâtiment à Marseille.

Fatec poursuit sa croissance et ouvre son capital

Le spécialiste du fleet management gère une flotte de 75 000 véhicules pour le compte d’une centaine de clients. Pour accompagner sa croissance, Fatec a ouvert son capital à ses salariés et des fonds d’investissement.

Fatec est en ligne avec ses objectifs. En dépit du contexte économique dégradé, le spécialiste de la gestion de flotte externalisée a poursuivi sa croissance, tant sur le secteur privé que sur le secteur public où le gain des appels d’offres de l’Ugap lui a assuré de nouveaux débouchés.

L’entreprise dirigée par Théophane Courau a enregistré une croissance de 50 % de sa flotte gérée, passant de 50 000 unités fin 2019 à 75 000 unités fin 2020. Son portefeuille se compose à présent d’une centaine de clients. Cette montée en puissance se traduit également par un total record de 60 millions de facturations, soit le double par rapport à 2018.

Qui dit croissance, dit renforcement des effectifs. Fatec emploie à ce jour 130 collaborateurs, dont 30 ont été recrutés ces derniers mois. C’est pourquoi l’entreprise a entamé la construction d’un second bâtiment de 1 900 m2 sur son site de Marseille, un projet porté de longue date par son PDG qui devient donc une réalité. La première pierre a été posée début janvier. Fatec annonce par ailleurs avoir procédé à l’ouverture de son capital aux salariés, à Bpifrance et à Isatis Capital pour "renforcer ses moyens financiers", "rester offensif" et "pérenniser la croissance".

En 2021, trois volets d’actions ont été identifiés : la transition énergétique, le développement international avec une arrivée en Belgique, et le renforcement des effectifs avec le recrutement de 21 personnes.

