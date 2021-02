Vincent Héride, chef de produit Peugeot 508

Vincent Héride, Peugeot : "La 508 PSE valide notre montée en gamme"

Peugeot lancera la 508 PSE en avril 2021. Il s'agit du modèle le plus cher (67 100 €) et le plus puissant (360 ch) jamais commercialisé par la marque. Rencontre avec Vincent Héride, chef de produit 508.