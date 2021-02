Auriane Nirascou promue à la tête de FreeNow for Business France

La cellule française en charge des relations avec les entreprises de la plateforme de VTC a une nouvelle directrice. Auriane Nirascou se chargera de définir les stratégies de développement et commerciales de FreeNow for Business.

Auriane Nirascou a été nommée à la direction de FreeNow for Business France, la branche de la filiale du groupe FreeNow en charge des relations avec les entreprises. A ce titre, elle sera placée sous la responsabilité de Dimitri Tsygalnitzky, le vice-président de FreeNow for Business Western Europe, et définira la stratégie commerciale et développement des relations entreprises en France.

Pour mener à bien sa mission, celle qui évolue dans le secteur de la technologie depuis 10 ans et dans les rangs de l'entreprise depuis 5 ans (alors encore Chauffeur Privé puis Kapten, ndlr) aura sous sa responsabilité les pôles Business Development, Account Management et Customer Success Management.

Auriane Nirascou comptait déjà dans les effectifs de la division consacrée aux relations entreprises de FreeNow. Elle bénéficie par ailleurs d’une forte expertise tech pour être passée chez de grands noms tels que Google au sein du service B2B et GoPro en qualité de responsable du développement. Elle a rejoint Chauffeur Privé en 2016 avant que l'entreprise de VTC ne soit rachetée par le groupe formé par BMW et Daimler. Auriane Nirascou fait valoir une parfaite connaissance du secteur de la technologie et de la mobilité.