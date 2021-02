Les clients particuliers et professionnels seront sollicités durant l'opération qui porte sur des Nissan Leaf neuves et d'occasion en très grande majorité.

Nissan place février sous le signe de l'électrique

La filiale française de la marque japonaise réitère son opération "Mois de l'électrique" en février 2021. Un rendez-vous qui tend à accroître la notoriété de Nissan et offrir l'opportunité aux clients de faire de bonnes affaires.

Pour la deuxième année consécutive, Nissan met l'électrique à l'honneur au mois de février. La marque souhaite ainsi attirer une grande diversité de clients cibles dans ses points de vente avec des offres qui touchent aussi bien les véhicules neufs que ceux d'occasion et les accessoires. Ce rendez-vous vise à renforcer la notoriété de Nissan sur ce marché et doit participer à remplir l'objectif d'immatriculer 14 % de VE en 2021.

Raison pour laquelle les directions marketing et commerciale ont défini un plan de communication "très fort". Tout commencera le week-end du 6-7 février par le lancement de la nouvelle campagne télévisuelle. L'accessibilité et la simplicité seront les maîtres-mots du film. Le message sera décliné ensuite dans la presse régionale pour communiquer sur les aides apportées localement. Enfin le digital, qui mettra en avant le coût dérisoire de 2 euros/100 km parcouru, servira à consolider les statistiques de traitement de leads.

100 % d'éligibilité aux Leaf

La Leaf sera la star de cette opération. Dans les showrooms, Nissan va proposer de bénéficier d'un bonus de 13 000 euros qui comprend 7 000 euros d'aide écologique versée par le gouvernement et 6 000 de prime offerte par la marque. En fonction des régions et de leur politique de soutien à la transition, ce montant global pourra atteindre 18 000 euros. Et Guillaume Barbet, le directeur des ventes de commenter : "nous avons pris toutes les dispositions pour que cette offre soit sans condition, raison pour laquelle la prime à la conversion n'est pas intégrée. Tout le monde doit être éligible". Nissan prévoit une seconde proposition. Cette fois, la Leaf 40 kWh dans sa finition Visia fait l'objet d'un contrat de location de 49 mois et 50 000 km pour 139 euros par mois.

Toujours au rayon du neuf, mais cette fois à destination des professionnels, la marque japonaise pousse une LLD sur la version Business. Le contrat facture un montant de 219 euros par mois pour la Leaf 40 kWh et 259 euros pour le modèle 62 kWh. A ceci pourra être assorti le service VR Liberté, soit la prestation supportée par Nissan Finance qui autorise l'utilisation d'un modèle thermique pendant 30 jours par an pour les longs trajets. Durant l'opération, les clients BtoB pourront soucrire moyennant 1 euros par mois.

Une calculatrice TCO pour les ventes électriques

Sur les parcs occasion, la Leaf sera disponible au travers de deux offres. Aidée par le bonus VO en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la version 30 kWh Acenta s'affiche en LOA de 49 mois au prix de 49 euros par mois. Autrement, ceux qui privilégient l'achat comptant auront accès à un catalogue de modèle récents, c'est-à-dire mis à la route à partir de 2016. Affichant entre 5 000 et 85 000 kilomètres au compteur, leurs prix d'acquisition débuteront à 12 500 euros. "Nous avons des réserves de produits en stock, notamment grâce au buy-back et nous pourront satisfaire la demande", assure Guillaume Barbet.

Pour accompagner les commerciaux dans leur tâche quotidienne, Nissan a déployé un tout nouvel outil depuis le 1er février 2021. Il s'agit d'une calculatrice TCO. En pratique, les vendeurs s'appuieront sur la méthode de calcul pour déterminer avec le prospect l'intérêt de passer au VE, en fonction de l'usage réel qui doit être fait du véhicule. Un outil qui va s'installer durablement dans le réseau.

Terminons en soulignant que l'opération "Mois de l'électrique" prévoit par ailleurs des conditions particulières pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge. Les vendeurs en concession feront d'ailleurs l'objet d'une animation spécifique pour les encourager à signer des contrats.