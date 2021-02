Le marché britannique paye le reconfinement

Avec seulement 90 249 immatriculations en janvier 2021, le marché du Royaume-Uni plonge de 39,5 %. La fermeture des concessions à cause du confinement explique largement cette contre-performance qui ramène le marché au niveau de 1970.

Les ventes de voitures neuves se sont effondrées de 39,5 % en janvier 2021 au Royaume-Uni, décimées par la fermeture des concessions du fait du nouveau confinement, ont annoncé, jeudi 4 février 2021, les professionnels du secteur. Seuls 90 249 véhicules ont été immatriculés, soit le pire début d'année depuis 1970, indique le SMMT, le CCFA local. Et encore, le marché a profité de la possibilité pour les acheteurs d'acquérir leur voiture en ligne et de venir la chercher en magasins, sans quoi la chute aurait été plus sévère.

Le troisième confinement décidé en Angleterre début janvier pour enrayer la propagation du nouveau variant du coronavirus a entraîné la fermeture des commerces non essentiels, dont les concessions automobiles. Le SMMT s'inquiète du fait que les restrictions devraient rester en place jusqu'à mars, le mois habituellement le plus important pour le marché.

L'association plaide pour une réouverture dès que possible des concessions, si la situation sanitaire le permet, rappelant que la déprime de la demande a un impact en outre sur la production automobile, source de nombreux emplois. Pour l'ensemble de l'année, la SMMT a abaissé à 1,9 million de véhicules son estimation pour les ventes, contre 2 millions prévu jusque-là. Il s'agirait toutefois d'un rebond après une année 2020 cauchemardesque quand les ventes étaient tombées à 1,63 million, soit le niveau le plus faible depuis 1992. "Après des pertes de chiffre d'affaires de 20,4 milliards de livres l'an dernier, l'industrie automobile fait face à un début d'année 2021 difficile", résume Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

Les ventes de véhicules à essence et diesel ont encore chuté, mais celles de voitures électriques ont pour l'essentiel progressé, alors que des nouveaux modèles sont sans cesse proposés par les constructeurs. "La hausse continue des ventes de voitures électriques et leur popularité apportent une lueur d'espoir pour le secteur" et devraient aider le pays à atteindre ses objectifs climatiques, souligne David Borland, économiste chez EY Item Club. Les ventes de véhicules électriques ont doublé en Europe en 2020 et celles d'hybrides rechargeables triplé, dépassant au total le million de véhicules vendus, selon les chiffres publiés l'Acea.

Le SMMT avait indiqué la semaine dernière espérer par ailleurs un rebond de la production automobile, grâce notamment à l'accord commercial conclu avec l'UE qui garantit des échanges sans droits de douane et a par exemple conforté l'engagement dans le pays du japonais Nissan. Mais le secteur a reconnu des frictions à court terme avec le Brexit en raison de complications administratives. (avec AFP)