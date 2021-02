Toyota se renforce dans le développement des logiciels

Le constructeur japonais poursuit ses investissements dans les logiciels afin de pouvoir mettre à jour son parc automobile à distance. Pour cela, il vient d'embaucher un ancien de chez Google et crée une nouvelle société.

Inaugurée par Tesla depuis 2012, la mise à jour des logiciels à distance se développe vitesse V chez les géants numériques et chez les constructeurs. Toyota compte être le prochain grand acteur sur ce sujet avec son système Arene. Ce dernier permettra d’installer ou de mettre à jour des fonctionnalités sur les véhicules en parc, le tout à distance.

Pour atteindre son but, le groupe japonais vient d’embaucher James Kuffner, un des ingénieurs qui a travaillé sur la voiture autonome de Google. L’Américain devient le directeur général de Woven Planet Holding INC, une société créée en janvier par Toyota. Cette dernière est née d’une branche recherche et développement du constructeur qui était financée en 2018 à hauteur de 300 milliards de yens (2,4 milliards d’euros).

Via ses sociétés d’exploitation, Woven Planet a pour but d’investir dans des entreprises en phase de croissance qui développent des technologies et des modèles innovants dans des domaines tels que la mobilité autonome, l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les données et l'analyse, la connectivité et les villes intelligentes. Une de ses émanations, Woven Capital, a d’ailleurs levé 800 millions de dollars (670 millions d’euros) en septembre 2020 dans ce but.

Avec un tel projet, Toyota dont la stratégie globale est de devenir un acteur de la mobilité, compte rattraper son retard sur Tesla qui aujourd’hui est capable d’améliorer à distance son système d’aides à la conduite ou d’améliorer l’autonomie des batteries. Lors d'un appel aux résultats la semaine dernière, le PDG Elon Musk a déclaré que Tesla était d’ailleurs prêt à céder ses capacités logicielles à des tiers et était déjà en pourparlers avec les OEM.

Cité par l’agence Bloomberg, James Kuffner a indiqué que : "[Toyota] a un produit compétitif qui peut fonctionner avec différents types de matériels, donc peut être que dans le futur, Arene fonctionnera sur des équipements Tesla". Les enjeux sur ce secteur sont capitaux. Selon Bloomberg, les budgets des constructeurs ont doublé en l’espace d’une décennie sur ce sujet, ces derniers ne voulant pas laisser les géants technologiques maîtriser la technologie.