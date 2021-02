La Kia Rio a été le modèle le plus vendu en Russie en janvier 2021.

Le marché russe ne redémarre pas encore

Avec une baisse de 4,2 % en janvier, le marché russe débute l'année 2021 comme il avait fini la précédente. VP et VUL ont seulement totalisé 95 213 immatriculations.

Le marché russe était attendu en croissance en 2021 mais pour l'heure, ça débute mal. En effet, après un recul de 9,1 % en 2020, le mois de janvier 2021 reste mal orienté avec des immatriculations de VP et VUL en baisse de 4,2 %, à 95 213 unités, selon les chiffres de l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur.

"La nouvelle année commence typiquement avec un mois de faible volume de ventes. (...) Nous prévoyons toujours qu'avec des ventes plus importantes en février et mars le premier trimestre sera au niveau de l'année dernière", a commenté le directeur du comité des constructeurs de l'AEB, Thomas Staertzel, dans un communiqué.

Il a souligné que les cinq marques les plus vendues étaient restées stables en janvier par rapport à l'année précédente : le numéro un du marché reste Avtovaz, suivi des marques Kia, Hyundai, Renault et Skoda. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, la Lada Granta n'est pas le modèle le plus vendu du marché en janvier. En effet, la Kia Rio a devancé de 43 unités le modèle russe. (avec AFP)