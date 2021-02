Renault lance le Kiger en Inde

Le constructeur français poursuit son développement en Inde avec la commercialisation prochaine du Kiger, un SUV compact de moins de 4 m. Conçu localement, il est prévu d'avoir une carrière à l'international.

Renault s’apprête à lancer le Kiger, SUV de moins de 4 m de long (3991 mm pour être précis) sur le marché indien dans un premier temps, puis à l’international dans les semestres à venir, sans que le constructeur n’indique quels pays pourraient recevoir ce nouveau modèle.

Après la Kwid et le Triber avec qui il partage sa plateforme, ce véhicule a été conçu d’abord pour le marché indien. Il vient compléter l’offre locale de Renault sur le marché des SUV, en pleine explosion. Sur le segment B qui représente une vente sur deux, leur part de marché devrait atteindre 34 % d’ici la fin de l’année alors qu’elle n’était que de 13 % en 2015. En plus des trois modèles préalablement cités, Renault commercialise également le Duster.

Le Kiger est doté d’un 1.0 3-cylindres turbo essence qui affiche 100 ch et un couple de 160 Nm disponible à 3 200 tr/min. Il s’agit d’un moteur connu, car on le retrouve sur la Clio et le Captur. Cette motorisation est associée avec une boite manuelle à 5 vitesses ou une boîte à variation continue (X-Tronic) issue de l’Alliance. Il est également disponible avec un bloc essence atmosphérique 1.0 de 72 ch (96 Nm), déjà présent sur le Triber. Ce bloc est accompagné d’une boîte manuelle à cinq rapports ou d’une boîte robotisée Easy-R.

Il peut accueillir cinq personnes à son bord et il dispose d’un coffre de 405 litres. Parmi les équipements, le Kiger reçoit un système de filtration de particules fines PM2.5, une première sur son segment et surtout très utile en Inde au regard de la qualité de l’air. Il est également équipé d’un écran central tactile de 8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

En 2020, les ventes de voitures particulières en Inde ont été inférieures à 2 millions d’unités et le marché a connu un très fort ralentissement. En 2019, année avant la pandémie, Renault représentait environ 3 % de part de marché.