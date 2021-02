Car East France ouvre un site Aiways à Paris

La marque chinoise, importée par le groupe Car East France, tient enfin ses locaux parisiens. Ils ont été ouverts dans le 11e arrondissement et serviront de vitrine. Aiways se situera donc non loin de MG.

Aiways connaît maintenant son adresse parisienne. La marque chinoise de véhicules électriques, dont le groupe Car East France détient les droits d'importation et de distribution, a reçu, le 3 février 2021, l'autorisation d'ouvrir un point de représentation dans la capitale. Situé au cœur du 11e arrondissement, ce site servira à la fois de vitrine et de quartier général pour les équipes en charge du développement de la marque.

Il s'agit en fait d'un emplacement provisoire, explique-t-on à la direction de Car East France. Toujours est-il que les 100 m2 de surface permettront de loger un modèle d'exposition et des supports technologiques pour assurer les démonstrations aux visiteurs. Trois personnes animeront l'espace de vente, en plus des ressources humaines en coulisses, chargées du développement de la marque Aiways et du traitement des clients à distance.

Car le modèle de distribution retenu par Car East France pour la marque chinoise reste bien le phygital. Aussi, rappelons que dans le cadre d'un accord avec UX², filiale de la société La Squadra, Aiways va disposer de 26 puis 50 spécialistes (baptisés Geniux) dans autant de grandes villes de France pour aller à la rencontre des prospects et leur faire essayer les modèles de la gamme, à commencer par le SUV U5. Aiways a également signé des contrats avec plusieurs enseignes d'entretien et BCAuto Enchères pour couvrir l'après-vente et la reprise des véhicules.

Ce n'est pas le premier site que le groupe Car East France ouvre dans le 11e pour une marque proposant des produits 100 % électriques. Rappelez-vous, en mai 2020, à la sortie du premier confinement, le groupe qui détient un contrat de distribution de la gamme MG a inauguré un point de vente à une adresse distante de moins de 500 mètres. Ce qui fait du quartier, le nouveau pôle d'attraction pour les curieux près à sauter le pas pour ses marques d'un nouveau genre.