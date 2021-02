WorldSkills France donne naissance à la Skills TV

L'organisation tricolore des Olympiades des Métiers lance son média 100 % digital dédié à la compétition et à l'ensemble de ses acteurs avec l'appui de la plateforme YouTube.

Tandis que le calendrier des compétitions nationales et de la grande finale internationale a été largement chamboulé par la pandémie de Covid-19, WorldSkills France s'adapte à cette situation unique et vient ainsi de trouver un moyen original de mettre en lumière ses représentants. Le 28 janvier 2021, l'organisation tricolore des Olympiades des Métiers a mis en ligne, sur la plateforme YouTube, sa Skills TV.

Ce média 100 % digital, dédié à la compétition et l’ensemble de ses parties prenantes, proposera désormais des rendez-vous réguliers avec des contenus exclusifs, des formats inédits sur les métiers, la compétition et les jeunes talents de l’équipe de France. Lives, contenus immersifs, partages de temps forts, reportages exclusifs ou encore web-séries seront diffusés sur la Skills TV et relayés sur les réseaux sociaux.

"Une adhésion totale de notre réseau"

"Faire la promotion des métiers est l’une de nos missions principales et dans le contexte actuel nous devions adapter la stratégie de visibilité prévue autour des jeunes et des métiers et impliquer notre écosystème. Nous constatons d’ailleurs une adhésion totale de notre réseau ce qui est prometteur", se félicite Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France.

"L’accompagnement que nous souhaitons faire auprès des jeunes pour leur montée en compétences trouve tout son écho dans ce média qui véhiculera d’eux une image positive et démontrera que cette compétition est un tremplin pour leur vie professionnelle, leur employabilité et un véritable accélérateur de compétences, de carrière et de réseau", ajoute-t-il. Outre les compétiteurs, les partenaires, les membres de l'organisation et les bénévoles seront mis en avant via ce canal de communication.