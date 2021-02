Selon LinkedIn, les métiers liés au secteur de la distribution (supermarchés et commerce de détail) ont été les plus demandés en 2020.

Les métiers les plus recherchés en France sur LinkedIn

Le réseau professionnel vient de dévoiler son rapport annuel sur les métiers les plus demandés par ses utilisateurs. Les secteurs de la distribution, de la santé, de l’immobilier, de la logistique et de l’éducation ont été particulièrement plébiscités en 2020.

Sur un marché de l'emploi en demi-teinte, LinkedIn dévoile son rapport annuel sur les métiers qui connaissent la plus forte croissance dans l'Hexagone. Le plus grand réseau social professionnel au monde note en préambule que, si les entreprises continuent de s'adapter au mieux à la pandémie de Covid-19, "l'évolution du comportement des consommateurs et des besoins des entreprises crée de nouvelles opportunités d'emploi".

Des secteurs en pleine mutation

Tous les principaux secteurs d'activité mis en exergue comprennent ainsi de nouvelles fonctions ou d'autres jusqu'ici peu plébiscitées. Numéro un sur LinkedIn, le secteur de la distribution (supermarchés et commerce de détail) reste guidé par des métiers traditionnels comme ceux de caissier, magasinier ou vendeur, et d'autres plus récents tels qu'agent de conditionnement ou encore préparateurs de commandes.

Une même analyse accompagne les secteurs de la logistique/chaîne d'approvisionnement (5e), coaching professionnel et personnel (8e), ventes/business développement (9e), ingénierie (14e) ou encore intelligence artificielle/data science (15e). L'écosystème de chacun d'eux se réinvente ou se développe laissant poindre des opportunités de carrière inédites.

"Le développement des compétences est le meilleur allié pour la recherche d’emploi"

L'étude annuelle de LinkedIn montre également un autre grand phénomène : les métiers du médical, de la santé au sens large, de l'éducation ou encore du bien-être comptent aussi parmi les plus recherchés. Preuve qu'en dépit des difficultés du moment et d'un manque de valorisation globale, tous ces secteurs continuent de susciter des vocations.

En guise de conclusion, Fabienne Arata, responsable de LinkedIn France, note que "si la Covid-19 a été un bouleversement en matière d'emploi pour de nombreux Français, certains secteurs ont malgré tout continué à recruter. Ainsi, les métiers des secteurs de la distribution, de la santé ou de l’immobilier font partie des plus demandés actuellement. Je reste persuadée que le développement des compétences est le meilleur allié pour la recherche d’emploi ou la création d’entreprise".