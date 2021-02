Le palmarès 2021 de Top Employers

Pour la 13e année consécutive, l'institut Top Employers a décerné sa certification à 94 entreprises dans l'Hexagone. Le contingent du secteur auto s'avère bien maigre avec, pour seuls représentants, les groupes Faurecia et Scania.

Evènement du début d'année toujours très attendu, le palmarès 2021 de Top Employers a été dévoilé le 25 janvier dernier. En France, cette 13e édition distingue 94 entreprises (et 1 700 dans 120 pays à l'échelle du globe), dont 18 nouvelles avec les entrées des groupes Baxter, CapGemini Technologies Services, Edenred, Framatome, Groupama Loire-Bretagne et Nord-Est, Groupe Altarea, Monoprix, ST Microelectronics, Tata Consultancy Services France ou encore Umanis.

"Face à la crise sanitaire, les DRH sont, depuis le début de l’épidémie, les plus exposées afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise tout en préservant l’intégrité physique et psychologique des salariés. Dans ce contexte, les équipes RH ont montré une agilité extrême face à l’accélération des transformations des modes de travail : mettre en place le télétravail et le chômage partiel de manière massive, accompagner des managers parfois désemparés devant la soudaineté et la nouveauté de la situation, favoriser une culture de la confiance et de la responsabilité, parfois dans des organisations historiquement plutôt rigides. Les organisations certifiées Top Employers se sont investies cette année afin de répondre au mieux aux interrogations de tous les collaborateurs", indique Vincent Binétruy, directeur de Top Employers France.

30 ans de certification

Sur les 94 lauréats de la certification nationale (auquel, rappelons-le, ne peuvent prétendre que des entreprises s'inscrivant de leur plein gré), 45 obtiennent également celle européenne et 15 autres font le grand chelem avec, en plus, la certification globale (monde). Alors qu'il en comptait six en 2019 et trois en 2020, le secteur automobile n'est désormais plus représenté que par deux groupes que sont l'équipementier Faurecia et le constructeur de poids lourds Scania. Le premier nommé obtient les certifications France et Europe.

Fondé à Amsterdam (Pays-Bas) en 1991, le Top Employers Institute certifie les organisations qui proposent à leurs collaborateurs une offre RH répondant aux plus hauts standards. Toutes les organisations volontaires doivent répondre à un questionnaire couvrant plus de 600 pratiques en matière de planification des effectifs, talent acquisition, intégration, formation et développement, gestion des performances, culture d’entreprise, etc.