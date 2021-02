Le baromètre de l'emploi, par Indeed

Evolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois de janvier 2021.

Spécialiste du recrutement sur Internet, Indeed analyse toutes les grandes tendances du marché de l'emploi au travers de son institut de recherche (Hiring Lab). Bien orientées sur la deuxième partie de l'année 2020, les requêtes comprenant au moins un terme lié au secteur automobile ont connu un coup d'arrêt en janvier 2021 avec un recul de 0,02 point et un résultat final représentant 0,61 % des recherches totales.

Une tendance qui n'a toutefois rien d'alarmant à en croire Alexandre Judes, économiste au sein de l'Hiring Lab : "La part dans les recherches a diminué sensiblement en janvier 2021, sans remettre en cause la tendance à la hausse observée depuis plusieurs années. Le mot-clé "automobile" continue d'être celui qui est à la fois le plus tapé, avec près de 5 000 recherches par million, et celui qui a la plus forte croissance, de l'ordre de 3,6 %".

Toujours plus d'offres

Sur le plan géographique, c'est dans les Hauts-de-France que l'on en dénombre le plus, à la faveur d'une bonne dynamique sur ce début d'année. Paca pointe au deuxième rang, suivi, à égalité, par les régions Grand Est, Centre-Val de Loire et Bretagne. Quant aux mots clés les plus relevés, outre certains termes génériques (automobile, voiture, véhicule), Indeed met particulièrement en exergue ceux liés à l'après-vente (carrossier, mécanicien, garagiste) et à la vente (concession).

Du côté des offres, à présent, le rebond observé depuis la rentrée 2020 s'est confirmé en janvier 2021. Les annonces "auto" ont augmenté de 0,05 point et représentaient à cette occasion 2,81 % de l'offre total d'Indeed. Une hausse qui permet au marché de retrouver peu ou prou son niveau d'avant crise.

La mécanique domine, la gestion de flotte progresse

Si, sur douze mois glissant, la Corse continue de dominer ce sujet, sur le mois écoulé, c'est bien dans le Grand Est que l'on a dénombré le plus d'opportunités liées au secteur auto. Celui-ci représentait en janvier dans le cette région 4,5 % des recherches totales, soit tout de même 0,9 % de plus qu'en Bretagne, deuxième de ce classement, et 1 % de plus qu'en Corse.

Au niveau des métiers dominant, ceux de mécanicien automobile, mécanicien poids lourd et de carrossier (parfois rattaché à celui de carrossier-peintre) ressortent le plus dans les annonces. Sur le plan de la dynamique, c'est en revanche les métiers de gestionnaire de parc automobile, préparateur de véhicule, conseiller commercial, technicien après-vente et vendeur qui dominent.