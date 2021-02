Enterprise offre une journée de bénévolat à ses salariés

Le spécialiste de la location courte durée lance le programme Ma mission-Mon Temps. Au travers de cette initiative, Enterprise donne à tous ses employés une journée rémunérée lors de la laquelle ils peuvent se consacrer à une bonne cause.

Maison mère des réseaux Enterprise Rent-A-car, National Car Rental et Alamo Rent A Car, Enterprise Holdings lance un nouveau programme à destination de ses équipes. Dénommé Ma mission-Mon temps, celui-ci permet aux salariés de s'investir dans une organisation ou une cause humanitaire de leur choix en y consacrant, tous les ans, une journée rémunérée par le groupe.

"Parce qu’Enterprise a toujours eu à cœur de s’investir dans de belles et grandes causes, le groupe encourage ainsi ses employés à en choisir une et à soutenir des missions qui auront un impact positif sur leurs communautés et leur lieu de vie, en mettant à la disposition des organisations et des associations nationales et locales, leur temps, leurs compétences, leur énergie, leur générosité et leur enthousiasme !"

Plus d'un milliard de dollars de dons depuis 1982

Cette initiative n'est pas une première pour le loueur courte durée. Depuis sa création en 1982, sa fondation a versé plus d'un milliard de dollars à des milliers d'associations locales à but non lucratif, partout dans le monde où Enterprise est implanté, en mettant l'accent sur la participation à la vie communautaire, l'éducation et la gestion de l'environnement.

Par le passé, d'autres beaux projets ont vu le jour tels comme Initiative Fill Your Tank, pour lutter contre la faim et en soutien des Banques Alimentaires, ou encore Urban Tree Initiative, avec l’entreprise solidaire Reforest’Action, dont la mission consiste à soutenir les villes et régions ayant un fort besoin de reforestation.