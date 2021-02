Au total, la branche fédère 64 709 jeunes en formation, avec 33 627 alternants et 31 082 lycéens.

5,4 % d'alternants en plus dans l'Hexagone en 2020

Selon l'Observatoire des métiers des services de l'automobile, le contexte sanitaire n'a pas eu d'effet majeur sur la formation des jeunes. Pour la sixième année consécutive, les effectifs en alternance ont progressé. Leur part est désormais supérieure à celle des lycéens.

Bonne nouvelle sur le plan de la formation des jeunes. Alors que la crise sanitaire et toutes les tensions qui en découlent sur l'économie et les emplois laissaient craindre le pire pour les futurs actifs, la dernière étude de l'Observatoire des métiers des services de l'automobile est source d'optimisme. En 2020, les effectifs en alternance ont ainsi progressé de 5,4 % par rapport à 2019, avec 33 627 jeunes en formation. Un résultat en hausse pour la sixième année de rang.

Mutation structurelle

"En 2020, les effectifs en alternance sont supérieurs à ceux en lycée. Nous avons à ce jour 64 709 jeunes en formation initiale dans les domaines spécifiques de la branche, incluant 33 627 jeunes en alternance (dont 31 541 en contrat d’apprentissage et 2 086 en contrat de professionnalisation) et 31 082 lycéens", détaille Philippe Le Gall, responsable projets au sein de l’Observatoire.

La progression de l'alternance se conjugue avec une évolution de sa structure. L'Observatoire fait état du report d'une partie des contrats de professionnalisation vers des contrats d'apprentissage permis par la transformation de trois CQP en titres à finalité professionnelle : Technicien Expert Après-Vente Automobile, Vendeur Automobile, et Mécanicien Cycles. Ainsi, les inscriptions en contrat d’apprentissage ont augmenté (+17 % à la rentrée 2020) alors que celles en contrat de professionnalisation ont diminué.

La maitrise du geste professionnel

Autre conclusion de cette étude, les bacs professionnels rassemblent le plus grand nombre de jeunes en formation (52,4 %). Par ailleurs, la filière Maintenance de Véhicules Particuliers est la mieux représentée avec 60 % des effectifs et 38 926 jeunes accueillis (+4,2 %). La filière Carrosserie-Peinture compte, quant à elle, 14 278 jeunes en formation, avec un nombre d’alternants qui a progressé de 43 % depuis 5 ans.

"Cette évolution correspond également au besoin du métier, dont l'acquisition des compétences passe principalement par l'expérience et la maîtrise du geste professionnel. En effet, pour répondre aux tensions importantes qui s'exercent sur ces métiers, les entreprises de la carrosserie ont fortement recruté en contrat d'apprentissage ces dernières années", explique Philippe Le Gall.

Le cycle a la cote

Enfin, il est a noté que les cursus deux-roues ont le vent en poupe. La filière Maintenance Motocycles a vu ses effectifs progresser de 8,1 % à la rentrée 2020 (4 196 jeunes en formation, dont 37,2 % en alternance). Un résultat modeste mais qui continue d'augmenter de manière exponentielle (multiplié par quatre en cinq ans), particulièrement à la rentrée 2020 (+83 %). Cette évolution s'inscrit pleinement dans le contexte du moment avec un boom flagrant de la pratique et des professionnels à la recherche d'une main d'œuvre qualifiée.

Dernier élément intéressant, l'Observatoire relève que le nombre de femmes formées dans les domaines spécifiques de la branche a été multiplié par deux depuis 2015 et s'élevait à 2 450 jeunes, soit 3,8 % des effectifs. Si leur part varie entre 2 et 5 % selon les différentes filières de formation techniques, elles sont plus nombreuses au sein de la filière vente (16,6 % des effectifs), notamment au sein des formations visant le titre Vendeur Automobile (16,7 %), ainsi que le CQP Réceptionnaire Après-Vente (26,9 %).