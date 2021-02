La technologie de Neuralytics permet d'identifier les potentiels renouvellements de véhicules et de formuler une offre adéquate.

Bee2link fait l'acquisition de Neuralyrics

Le groupe fondé et présidé par Xavier Cotelle a annoncé, le 8 février 2021, la reprise des activités de Neuralytics, la société spécialisée dans les outils de vente prédictifs. Le duo composé de Jonathan Damis et Jimmy Brumant reste à la tête de l'entreprise.

Après un an de service, la société Neuralytics fait l'objet d'une acquisition. Le groupe Bee2link a annoncé, le 8 février 2021, avoir repris les activités de l'entreprise fondée par Jonathan Damis et Jimmy Brumant pour un montant qui n'a pas été révélé. Ainsi, le groupe spécialisé dans les outils d'aide à la vente se dote d'une technologie prédictive et de la marque commerciale Maprochaineauto.

Cette opération a été supervisée par le fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital, actionnaire de référence de Bee2link. Sous la présidence de Xavier Cotelle, le fondateur du groupe, Jonathan Damis et Jimmy Brumant conserveront les rênes de la jeune pousse pour continuer à développer les algorithmes.

Pour mémoire, les solutions proposées par Neuralytics permettent aux distributeurs d'anticiper les potentiels renouvellements et le véhicule à proposer. "Au-delà de partager les mêmes valeurs d’ouverture et d’innovation, cette intégration dans notre écosystème permet de ‘boucler la boucle’, a souligné Gaëtan Sprenger, le directeur général de Bee2link. Nos solutions intègrent désormais la dimension prédictive pour tous les métiers de la concession : la prospection, la reprise, la vente et l’après-vente".

Neuralytics devient la quatrième entité du groupe. A la marque historique Bee2link, s'étaient ajoutées, en 2019, les entreprises agence K, spécialisée dans la digitalisation et la gestion des risques, et 3Dsoft (Mécaplanning), l'éditeur de logiciels dédiés à l’après-vente. Jusqu'à ce jour, Bee2link comptait parmi les canaux de commercialisation des solutions conçues par Neuralytics.