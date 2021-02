Les plus gros importateurs du "Made in Spain"

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principales destinations des véhicules produits dans les usines espagnoles. Ces trois pays représentent près de 65% des exportations automobiles du pays entre janvier et novembre 2020.

Selon les données de l'Association espagnole des constructeurs d'automobiles et de camions (Anfac), collectées par Europa Press, la France a cumulé des importations de 5,580 milliards d'euros de véhicules produits en Espagne (-1,4 %), soit 25,8 % des exportations.

Les exportations vers l’Allemagne ont représenté une valeur de 5,56 milliards d’euros, en baisse de 12,4 %, tandis que vers le Royaume-Uni, les exportations ont enregistré une baisse de 31,8 % (2,76 milliards d’euros). Ces deux pays représentent une part de marché du commerce automobile espagnol à l’export de respectivement 25,7 % et 12,8 %. L’Italie se positionne à la quatrième position (2,4 milliards d’euros), suivie de la Belgique (1,3 milliard d’euros) et de la Turquie (0,7 milliard d’euros).

Concernant les importations, l’Allemagne détient la première place (pdm : 25,8 % ; 2,9 milliards d’euros), la France la deuxième (pdm : 12,2 % ; 1,3 milliard d’euros), le Japon complète le podium (7,8 % ; 0,8 milliard d’euros).

L’Espagne est le deuxième producteur de voitures en Europe, derrière l’Allemagne, mais devant la France. En 2020, à cause de la pandémie, la production a baissé de 19,6 %, ce qui représente 2,27 millions d’unités. La quasi-totalité des grands groupes automobiles (Stellantis, Renault-Nissan, Daimler, groupe Volkswagen, Ford, etc.) disposent d’usines outre-Pyrénées et l’automobile représente 11 % du PIB espagnol et 9 % des emplois.

Malgré les baisses de l’exportation, la balance commerciale reste excédentaire pour l’Espagne, car le pays a exporté pour 37,2 milliards d’euros contre 26,6 milliards d’euros d’importations, soit un solde positif en hausse de 18,6 %.