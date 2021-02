Thomas Dubruel prend la tête du commerce Dacia en France

L’organigramme de Dacia a évolué le 1er février 2021. Thomas Dubruel est le nouveau directeur commercial France alors que Sylvain Coursimault et Guillaume Melac arrivent, respectivement, au marketing et à l'après-vente.

Thomas Dubruel a été nommé directeur commercial de Dacia France. Il sera rattaché à Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations des marques Dacia et Lada.

Diplômé de Dauphine, Thomas Dubruel intègre le Groupe Renault en tant que prévisionniste, et rejoint rapidement le réseau comme chef de ventes à Nantes. En 1996, il devient directeur marketing pour Renault et Volvo en Slovénie. Il revient dans le réseau commercial français en 1999 en tant que directeur de l’établissement RRG Le Mans. Il prend la tête de la direction régionale de Nancy en 2002, puis devient directeur marketing de l’Italie en 2004, et directeur commercial et marketing de la région Euromed en 2008.

Il est promu, en 2011, directeur commercial de la Roumanie, où il est en charge des ventes et du marketing de Renault, Nissan et Dacia, avant de rejoindre la Turquie en 2014, en tant que directeur des opérations commerciales de Renault Turquie. En 2018, Thomas Dubruel est nommé directeur commercial de Renault Inde.

En parallèle, Sylvain Coursimault est nommé directeur marketing France de Dacia et Guillaume Melac prend la tête de l’après-vente commerce et qualité sur le même périmètre.

Diplômé de l’ESC Compiègne, Sylvain Coursimault intègre la direction commerciale France de Renault en 1993 où il occupera pendant 10 ans différents postes d’animation commerciale et management réseau avant de devenir chef de produit Laguna. En 2005, il est nommé directeur de Renault Slovaquie. Il est promu en 2007 directeur marketing et commercial de la Turquie. Il devient en 2010 directeur marketing de la Belgique puis directeur des opérations. Il prend la direction marketing produit global access en 2015. En 2019, Sylvain Coursimault est nommé directeur marketing de la région Afrique Moyen Orient Pacifique.

Diplômé de Kedge Business School (Bordeaux) et après deux ans de coopération économique à Taiwan, Guillaume Mellac débute sa carrière au sein de la centrale d’achat internationale d’Intermarché. Il intègre en 2001 le service achats de la division pièces et accessoires de Renault ou il occupera différents postes. En 2007, il devient chef du service client international au sein de la direction du service avant d’être promu secrétaire exécutif du directeur marketing monde de Renault. Il intègre ensuite la direction commerciale France comme zone manager de la région Alsace, avant de rejoindre, en 2013, la direction après-vente G9 où il prendra successivement les postes de general manager accessoires et services puis general manager après-vente avant d’être nommé directeur des opérations G9 en 2018.

Pour rappel, concernant la marque Renault, les directeurs restent les mêmes, à savoir :

- Ivan Segal : Directeur commercial France

- Laurent Diot : Directeur marketing France

- Sylvain Devos : Directeur après-vente commerce et qualité France