Park Lann Automobiles reprend les panneaux Hyundai et Mitsubishi dans le Finistère

Les enseignes Hyundai et Mitsubishi changent de main à Brest et Quimper. Reprises par Alain Lancien, qui détient entres autres ces marques dans le Morbihan, elles forment une nouvelle entité baptisée Iroise Automobiles.

Le distributeur Hyundai du Morbihan (56), Park Lann, détenu par Alain Lancien, s’installe dans le département voisin du Finistère (29) avec les marques Hyundai à Brest et à Quimper. Il reprend également Mitsubishi à Brest.

Les enseignes ont été reprises à Romain Leroux, qui selon nos informations, a décidé de concentrer son activité VO. Ce dernier détenait également Nissan sur les deux sites finistériens qui ont été cédés, il y a quelques semaines, au groupe breton Bodemer.

Sur les deux sites, Hyundai représente un potentiel de 500 VN, tandis que pour Mitsubishi, le repreneur table sur une centaine de véhicules. Ces deux concessions sont regroupées sous le nom d’Iroise Automobiles.

Alain Lancien est fortement implanté dans le Morbihan (56) à Vannes et à Lorient sous les bannières Park Lann, distributeur des marques Hyundai et Jaguar - Land Rover, et MML qui diffuse les marques Mazda et Mitsubishi.

Les deux entités morbihannaises affichent un chiffre d’affaires d’un peu de plus de 40 millions d’euros (estimation 2020). A terme, les trois sociétés (Park Lann Automobiles, Iroise Automobiles et MML) distribueront environ 1 600 véhicules neufs.