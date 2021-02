Honda au-dessus des attentes au troisième trimestre

Le constructeur automobile japonais a publié, le 9 février 2021, un bénéfice net qui a plus que doublé sur un an, au troisième trimestre 2020/21. Honda a donc fortement relevé ses prévisions annuelles de bénéfices, dans un contexte invitant pourtant à la prudence.

Le groupe Honda se porte bien, merci pour lui ! Le 9 février 2021, le constructeur automobile japonais a publié un bilan trimestriel faisant état d'un bénéfice net de 2,24 milliards d'euros, soit un montant qui a plus que doublé sur un an (+144 %). Dans le même temps, son bénéfice opérationnel a atteint 2,19 milliards d'euros (+66,7%), tandis que les ventes trimestrielles ont légèrement progressé sur un an (+0,6 %) à 29,8 milliards d'euros, grâce à ses divisions automobile et services financiers.

C'est la première fois que les ventes trimestrielles de Honda augmentent depuis janvier-mars 2019. En raison de la pénurie de semi-conducteurs, le groupe a toutefois modestement abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, passée de 13 050 à 12 950 milliards de yens (102,2 milliards d'euros). En volume, cela se traduit par une révision à la baisse de l'ordre d'une centaine de milliers d'unités, par rapport aux chiffres évoqués en novembre dernier, à 4,5 millions d'automobiles sur l'ensemble de son exercice 2020/21 qui se terminera fin mars.

En dépit de vents contraires persistants, le groupe vise cependant un bénéfice net annuel de 465 milliards de 3,7 milliards d'euros, contre une prévision précédente de 3,1 milliards d'euros. En cas de succès, cela représenterait une hausse de 2 % sur un an pour le deuxième constructeur japonais. Honda a aussi nettement rehaussé sa prévision de bénéfice opérationnel annuel, passée de 3,32 à 4,10 milliards d'euros, ce qui marquerait tout de même un repli de 17,9 % par rapport à l'exercice 2019/20. (avec AFP)