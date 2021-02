Semaine des services de l’Anfa : une édition couronnée de succès

En dépit d’un contexte sanitaire singulier, la 6e édition de la Semaine des services et de la mobilité a remporté un franc succès. Au total, 450 événements ont été organisés, dont 200 sous un format digital.

En ces temps incertains, la persévérance de l’Association nationale pour la formation automobile (Anfa) a payé. L’organisation avait en effet décidé de maintenir son événement dont l’objectif est de sensibiliser les plus jeunes aux métiers de l’automobile, tout en renforçant son dispositif digital.

Un pari gagnant puisque partout en France, ce sont plus de 200 lieux de formation et d’entreprises qui ont participé à cette 6e Semaine des services et de la mobilité. Au total, 450 événements ont été organisés, dont 200 digitaux.

Buzz réussi avec Doc Jazy

Le plan média et la campagne réseaux sociaux ont été fortement suivis avec plus de 260 000 visiteurs qui ont consulté le site web de la Semaine et près de 220 publications sur Facebook et Instagram qui ont touché 2,4 millions d’utilisateurs, avec plus de 70 000 interactions. Côté TV, le spot a été vu 1,2 million de fois sur sa chaîne Youtube. Enfin, l’opération de partenariat avec l’influenceur Doc Jazy a dépassé toutes les espérances. Les deux vidéos ont été vues 2,5 millions de fois et la première, diffusée le mercredi 20 janvier 2021, a été classée 1ère tendance Youtube.

De beaux résultats qui se sont concrétisés par une forte fréquentation, autant digitale que sur le terrain."Le succès de cette nouvelle édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité repose sur l’engagement fort des acteurs du secteur. Nous sommes très fiers d’avoir pu, dans un contexte sanitaire si difficile, faire découvrir des métiers d’avenir", s’enthousiasme Stéphane Rivière, président de l’Anfa.

L’alternance continue de séduire

Cette Semaine des services de l’automobile donne également aux jeunes l’opportunité de rencontrer les professionnels du secteur et de faire leurs premiers pas dans le monde professionnel. Ainsi, l’alternance a le vent en poupe avec une hausse de ses effectifs pour la sixième année consécutive. En 2020, ils ont crû de 5,4 % en 2020, malgré le contexte.

"Nous avons à ce jour 64 709 jeunes en formation initiale dans les domaines spécifiques de la branche, incluant 33 627 jeunes en alternance (dont 31 541 en contrat d’apprentissage, et 2 086 en contrat de professionnalisation), et 31 082 lycéens", explique Philippe Le Gall, responsable projets au sein de l’Observatoire des métiers des services de l’automobile et auteur d’une étude Autofocus consacrée au sujet, parue pendant la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité. Les inscriptions en contrat d’apprentissage sont donc en hausse, avec +17 % de signatures de contrats à la rentrée 2020.