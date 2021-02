Nissan poursuit son redressement mais reste dans le rouge

Le constructeur japonais enregistre des résultats financiers en meilleure forme sur le troisième trimestre de son année fiscale décalée. Mais l'impact négatif de Nissan sur les comptes de Renault va atteindre 123 millions d'euros pour 2020.

Nissan, partenaire de Renault dans l'Alliance, annonce des résultats en hausse sur le dernier trimestre de l'exercice fiscal 2020/2021, qui se clôt fin mars 2021. Nissan s'attend désormais à une perte nette annuelle de 530 milliards de yens (4,18 milliards d'euros), contre une prévision précédente à -615 milliards de yens.

Nissan a aussi réduit sa prévision de perte annuelle opérationnelle, attendue dorénavant à -205 milliards de yens, contre -340 milliards de yens précédemment. Le groupe a renoué avec un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre (27,1 milliards de yens, en hausse de 19,4 % sur un an).

Prévisions de ventes annuelles en baisse

Mais face à la pénurie de semi-conducteurs qui affecte l'industrie automobile, Nissan s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel de 7 700 milliards de yens (60,8 milliards d'euros), ce qui serait une chute de 22 % par rapport à 2019/20. Il visait précédemment un chiffre d'affaires de 7 940 milliards de yens. Il a également abaissé de 150 000 unités sa prévision de ventes annuelles en volume, à 4 millions de véhicules.

Les ventes trimestrielles en volume de Nissan ont décliné de 9,5 % sur un an. Elles ont progressé en Chine et au Japon mais ont sévèrement reculé en Amérique du Nord et en Europe. Sur un trimestre, ses ventes en volume ont toutefois augmenté de 2,4 %, un rebond en Amérique du Nord ayant compensé des replis au Japon et en Europe, où la situation sanitaire se dégradait de nouveau. Son directeur général Makoto Uchida a réaffirmé mardi l'objectif du groupe de redevenir rentable en 2021/22.

Effet négatif pour Renault

Nissan vise toujours une marge opérationnelle de 2 % sur son prochain exercice, contre une marge négative de 2,5 % sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours. Le groupe prévoit de réduire d'environ 20 % ses capacités mondiales de production d'ici 2024 dans le cadre de son plan de restructuration "Nissan Next" présenté en mai dernier.

Il avait notamment alors annoncé la fermeture programmée de ses usines à Barcelone, comptant 3 000 salariés. Renault, qui détient 43 % du capital de Nissan, a indiqué séparément mardi que les derniers résultats de son partenaire nippon allaient peser négativement à hauteur de 123 millions d'euros environ sur son résultat net au quatrième trimestre 2020.