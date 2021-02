CGI Finance dévoile sa première application à destination des distributeurs

La filiale de la Société Générale lance une application, Vivamobile, à destination des concessionnaires dans le but de regrouper la tarification et le portefeuille clients.

CGI Finance propose au réseau des concessionnaires une application mobile, appelée Vivamobile. Cette dernière est annoncée par le financeur comme la plus complète disponible sur le marché.

Vivamobile est en permanence connectée au stock du concessionnaire, ce qui permet aux commerciaux d'avoir immédiatement accès à toutes les caractéristiques des véhicules à vendre (kilométrage, prix de vente, durée de garantie, élégibilité à la LOA). Elle est également connectée au fichier des immatriculations dans le but de faciliter la saisie des informations.

En outre, elle permet de transférer les devis dans l'outil informatique du vendeur qui, en parallèle, peut être en contact en permanence avec un conseiller CGI Finance. Enfin, elle offre une préconisation de reprise personnalisée, s'appuyant sur le kilométrage et l'année de la voiture.

L’application Vivamobile rejoint les outils digitaux déjà existants du financeur à savoir Vivafi (outil de simulation et d’octroi en ligne), Vivacar.fr (site dédié à la location avec option d’achat VO) et Vivacadémie (formation en présentielle et à distance, à la vente et au marketing digital).