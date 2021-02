Lenbox et Floa Bank pour le paiement fractionné

La plateforme de solutions de financement a signé un accord avec Floa Bank dans l'objectif de proposer des services de paiement fractionné. Une évolution logique pour un acteur qui cible en priorité les vendeurs d'occasion.

Lenbox signe un nouvel accord et s'offre la possibilité de diversifier ses services. La plateforme spécialisée dans les solutions de financement a annoncé avoir scellé un partenariat avec Floa Bank qui, grâce à sa solution Floa Pay, lui permettra d'ajouter le paiement fractionné.

Les consommateurs pourront désormais diviser le règlement de leurs achats en 4 à 10 fois. Ce rapprochement a donc tout de logique pour Lenbox dont la grande majorité des clients se constitue de revendeurs de véhicules d'occasion. A la faveur de cette nouveauté, l'entreprise fondée par Yohan Payre et Yassine Tazi peut pousser des solutions pour des valeurs allant de 50 à 100 000 euros et sur des périodes de 3 à 84 mois.

Cet accord n'est pas sans rappeler celui trouvé entre Obvy et Banque Casino, début septembre 2020, et qui inscrit la start-up lyonnaise dans la tendance actuelle. Les Français sont en effet de plus en plus enclins à fractionner les règlements. Un quart des consommateurs y ont eu recours durant la dernière année. Près de 8 sur 10 se déclarent même disposés à changer d'enseigne pour en profiter.

Floa Bank et son service exclusivement BtoB, Floa Pay, sont présents chez des commerçants tels que Cdiscount ou Oscaro. Le groupe bancaire compte plus de 3 millions de clients et finance, chaque année, un montant évalué à 2 milliards d'euros d'acquisition de biens et de prestations.