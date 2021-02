Toyota en forme grâce à une augmentation de ses ventes

Après un solide troisième trimestre, Toyota a relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2020/2021. Il vise un chiffre d'affaires de 209 milliards d'euros et un bénéfice net de 15 milliards.

Toyota a le vent en poupe. Le constructeur japonais, redevenu premier constructeur mondial, vient de relever ses prévisions pour son année fiscale 2020/2021. Le groupe anticipe en effet un rebond de son bénéfice net annuel de 1 900 milliards de yens (15 milliards d’euros) contre une prévision initiale de 1 420 milliards de yens. Sur le troisième trimestre, son bénéficie a ainsi progressé de 50 % pour atteindre 838,7 milliards de yens (6,6 milliards d’euros).

Le groupe a également révisé en nette hausse sa prévision de bénéfice opérationnel annuel, passée de 1 300 à 2 000 milliards de yens, ce qui reviendrait pour autant à un repli de 16,7 % sur un an. Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le japonais augmente sa prévision de chiffre d'affaires annuel, à 26 500 milliards de yens (209 milliards d'euros), soit 500 milliards de yens (4 milliards d'euros) de plus que son précédent objectif, ce qui représenterait néanmoins un recul de 11,3 % sur un an.

Ces bons résultats sont dus à l’augmentation des volumes sur ses quatre marques (Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino), une situation en contraste avec les annonces des autres constructeurs. Le groupe prévoit en effet de vendre 9,73 millions de véhicules d’ici la fin de son exercice, clos au 31 mars prochain, soit une progression de 310 000 unités par rapport à sa précédente estimation. Cette situation est d’autant plus paradoxale que l’industrie automobile est frappée par une pénurie de semi-conducteurs, ralentissant la production. (avec AFP)