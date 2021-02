Europcar Mobility Group promeut Benoît Garel en Océanie

La direction générale de la filiale en charge des marchés australien et néo-zélandais a été confiée à Benoît Garel. Il prend la succession de Ron Santiago appelé à diriger la branche britannique du groupe.

Petite valse chez Europcar Mobility Group. Le loueur français a annoncé, le 9 février 2021, la nomination de Benoît Garel au postede directeur général d'Europcar Mobility Group en Australie et Nouvelle-Zélande, couvrant toutes les activités du groupe dans cette région. Benoît Garel succède à Ron Santiago,dont la suite de la carrière va s'écrire en Grande-Bretagne, dans le rôle de directeur général d'Europcar Mobility Group UK.

La priorité de Benoît Garel sera de déployer le plan "Connect" du loueur en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette batterie d'outils qui en période de crise sanitaire prend une autre dimension puisqu'elle répondaux besoins et attentes des clients à la recherche d'un parcours qui minimise les interaction. Cela impliquera – à court, moyen et long terme – le développement de solutions sans contact, une flexibilité accrue dans l'offre de services et l'adoption d'une culture de la sécurité sanitaire des employés. Il est aussi question d'accélérer le déploiement d'une flotte composée de véhicules hybrides et électriques.

Après avoir commencé sa carrière chez KPMG, puis dans le capital-investissement, Benoît Garel rejoint Europcar Mobility Group en 2008. Il a occupé depuis différentes positions managériales au sein des fonctions centrales du groupe, dont le poste de contrôleur de gestion du groupe français. En 2018, il a été nommé directeur général pour les pays "Mid Size", avec la responsabilité d'intégrer les pays nouvellement acquis au sein de l'organisation du loueur. Avant ce nouveau poste, Benoît Garel était directeur adjoint des pays et des opérations du groupe.

Pour mémoire, Europcar Mobility Group a annoncé que le Tribunal de commerce de Paris a approuvé son plan de sauvegarde financière accélérée, examiné lors de l’audience du 25 janvier 2021. La prochaine étape judiciaire de la restructuration financière de la société est l’audience d’examen par le Tribunal américain de la demande de reconnaissance de la procédure de sauvegarde financière accélérée, initiée devant le Tribunal de Commerce de Paris, ainsi que du jugement d’arrêté du plan de cette sauvegarde financière accélérée.