Mobility Tech Green s'installe au Royaume-Uni

Le spécialiste de l'autopartage pour entreprises et collectivités, Mobility Tech Green, s'implante outre-Manche en s'appuyant sur un partenaire local, JMB partnerShip, dans un contexte très prometteur pour ce type de mobilité.

Avec 30 % de croissance en sept ans, l’évolution de la part de marché de l’autopartage B2B au Royaume-Uni est la plus forte d’Europe. C’est donc dans ce contexte que le leader européen de l’autopartage connecté pour les entreprises et les collectivités, Mobility Tech Green, a décidé de s’implanter outre-Manche. Déjà présent en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, la startup rennaise élargit donc son périmètre d’action sur ce nouveau marché avec d’importantes perspectives de croissance.

“Après étude de marché et rencontres avec des acteurs locaux, nous sommes convaincus que l’autopartage en B2B représente un marché très prometteur aux UK. L’enjeu est d’apporter une réponse sur-mesure pour faciliter la mobilité des salariés selon le nombre de salariés, la demande en multimodal, le type de structure, l’emplacement urbain ou non…” explique Alexandre Fournier, directeur marketing et communication de Mobility Tech Green.

Mobility Tech Green s’appuie sur l’expertise et la connaissance du marché britannique de JMB PartnerShip pour élargir son périmètre d’action outre-Manche et pour identifier les spécificités des besoins des entreprises britanniques.

Domicilié sur place, Mobility Tech Green a déjà reçu des premières demandes de clients français, ayant des filiales anglaises et souhaitant aussi déployer ce service pour leurs collaborateurs.

Pour rappel, Mobility Tech Green utilise l’intelligence artificielle et le traitement de datas appliqués à la mobilité pour proposer du yield management et la dématérialisation du partage de véhicules dans le cadre professionnel. La solution e-ColibriTM est utilisée pour la gestion de nombreuses flottes de véhicules telles que celles d’Orange, Enedis, La Poste, Assystem, Marguerite Nantes, Valorex, ou la Ville de Saint-Nazaire.