Arval solide dans la crise

La filiale de BNP Paribas a enregistré une croissance de 6,4 % de sa flotte gérée à travers le monde en 2020. Arval est désormais à la tête d’un parc de 1,38 million de véhicules répartis dans 30 pays. En France, près de 340 000 contrats sont en cours.

Comme le laissaient entrevoir les bons chiffes communiqués à la fin du troisième trimestre, Arval a réalisé un exercice 2020 de haute facture au regard du contexte sanitaire et économique mondial. Le loueur longue durée a vu sa flotte gérée s’accroître de 6,4 %, pour atteindre un total exact de 1 381 555 véhicules répartis dans 30 pays. En France, 339 765 contrats étaient en cours à fin décembre, soit une légère hausse de 1,5 %.

Il est précisé par la filiale de BNP Paribas que l’essentiel de son business reste assuré par la clientèle grands comptes, avec un million de véhicules, devant le segment retail (TPE, PME et particuliers) en progression sensible de 15,7 %. Mention spéciale pour la LLD à particulier qui a dépassé en 2020 le cap des 100 000 véhicules. Quant au parc en location moyenne durée, il s’est accru de 6 %. Reste maintenant à voir comment cela se traduira dans les finances de l’entreprise dont les résultats sont attendus le 10 mars prochain.

500 000 VE en 2025

Arval met en avant "la résilience de son activité" et "la solidité du groupe BNP Paribas" pour expliquer ses bons scores, tout en rappelant que ses 7 200 collaborateurs sont restés mobilisés pendant toute la durée de la crise malgré un taux de télétravail de plus de 99 %. Une crise qui a aussi été l’occasion de revoir ses relations avec ses clients "en leur offrant une flexibilité dans ses conditions contractuelles ainsi que des extensions de contrats". Citons également la mise en place du programme "The Journey Goes On" dès le mois de mai destiné à soutenir les clients dans le redémarrage de leurs activités.

L’année 2020 a en outre été marquée par la présentation du nouveau plan stratégie Arval Beyond au mois d’octobre. Il était initialement prévu en mars mais les événements en ont décidé autrement. En résumé, l’objectif du loueur est devenir un leader mondial de la mobilité, au-delà de la voiture, par le biais de quatre offres : 360° Mobility, Connected & Flexible, Arval Inside et Good for you, Good for all. Ce plan a aussi été l’occasion de mettre à jour les ambitions environnementales de l’entreprise, son objectif étant d’être à la tête de 500 000 véhicules électrifiés d’ici 2025 et de réduire de 30 % les émissions de CO2 liées à sa flotte.

Doubler les commandes de véhicules électrifiés

Parmi les autres faits marquants de 2020, rappelons la signature d’importants partenariats, les trois principaux ayant été conclu avec Sixt, CaixaBank Payments & Consumer group et Unicredit Bank Austria. Arval rappelle enfin que l’année écoulée a été marquée par l’ouverture d’une filiale en Colombie, avec l’opérateur local Relsa, et par une accélération de sa stratégie de revente de véhicules d’occasion. Au chapitre VO, un accord vient d'ailleurs d'être noué avec Cdiscount.

Place désormais à 2021 et aux nouvelles ambitions. La mobilité sera le mot d’ordre, en témoignent les deux premières initiatives de l’année, à savoir le lancement de la nouvelle application Arval Mobility App et la mise en service de deux navettes autonomes à Rueil-Malmaison. Arval entend également doubler ses commandes de véhicules électrifiés, initier un nouveau projet RSE qui sera lancé en juin 2021, et nouer de nouveaux partenariats pour toucher de nouveaux clients et de nouveaux marchés internationaux.

Alain van Groenendael, le président et directeur général d'Arval, se dit « très confiant pour cette année » en soulignant que "l'investissement que nous faisons aujourd'hui renforcera encore notre position en 2021 et pour les années à venir, et nous avons pour objectif cette année de dépasser la performance de 2020 en termes de croissance de la flotte".