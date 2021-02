La mobilité de demain sera au coeur des échanges de la soirée du 15 avril 2021 lors de la finale du Grand Prix ACF AutoTech

L'ACF dévoile la liste des 6 finalistes du concours de start-up

Après les phases de candidatures et de délibération, les six start-up finalistes du Grand Prix ACF 2021 sont désormais connues. Elles ont rendez-vous le 15 avril 2021 pour défendre publiquement leur dossier et tenter de remporter le trophée tant convoité.