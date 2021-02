Un nouvel outil sur les données WLTP pour les loueurs longue durée

La norme d’homologation WLTP fait désormais partie du quotidien des acteurs de l’automobile. La montagne de données qui en découle a toutefois poussé Jato et Sofico à construire un nouvel outil à destination des loueurs longue durée.

Pas si simple que cela de s’y retrouver face au flux considérable de données qui découle de la mise en œuvre de la norme d’homologation WLTP. Un casse-tête auquel ont décidé de s’attaquer Jato et Sofico. Le spécialiste des données automobiles et le fournisseur de logiciels de leasing se sont alliés pour proposer un nouvel outil à destination des sociétés de leasing. Son nom : Jato WLTP Link. Le constat de départ des deux acteurs est que de nombreux opérateurs du secteur de la location longue durée éprouvent des difficultés à informer les clients à propos des émissions de CO2 d’un véhicule donné, la quantité d’informations liées à WLTP étant trop conséquente à traiter.

"WLTP a toujours été une matière très complexe, et, sans surprise, le secteur a éprouvé des difficultés à mettre en œuvre des solutions WLTP, analyse Olivier Peijs, Head of European Sales Leasing chez JATO Dynamics. Mais la récupération de données WLTP en temps réel des constructeurs est désormais cruciale pour tous les acteurs du secteur automobile. Et en particulier pour les prestataires de services de leasing, qui sont confrontés à des budgets serrés et à des politiques de flotte strictes. Sans les bonnes valeurs WLTP, ils pourraient faire face à des frais imprévus liés aux véhicules, comme les taxes d’immatriculation et de circulation, le risque étant que des modèles ne soient pas conformes aux politiques automobiles de leurs clients."

ALD Automotive Belgique en client

En effet, chaque version d’une voiture neuve a une valeur WLTP unique. Tout changement apporté à cette version standard, comme l’ajout d’une option, peut avoir une influence sur la valeur d’homologation. "Dès lors, afin de calculer les chiffres WLTP fiables, les fabricants doivent traiter un large éventail de données nécessitant une analyse détaillée pour déterminer des facteurs WLTP essentiels comme les émissions de CO2, le poids et la consommation de carburant", précisent les deux prestataires.

L’outil proposé par Jato et Sofico a pour but de faciliter ces calculs. Jato WLTP Link fait office de point d’accès central pour l’obtention de valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2, et prend en compte les mises à jour éventuelles (ajouts optionnels, nouvelles données sur les émissions...). ALD Automotive Belgique fait partie des premiers utilisateurs. Benjamin Daels, son directeur commercial et marketing, explique : "il est de notre responsabilité d’offrir à nos clients les meilleures recommandations possible en termes de nouvelles tendances, de développements de marché et, bien évidemment, de changements fiscaux. Il était dès lors essentiel de pouvoir afficher les valeurs NEDC et WLTP sur nos documents."