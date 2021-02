Christian Séré-Annichini prend la tête de Free2Move Lease France

Depuis le 1er février 2021, la direction générale de Free2Move Lease France a été confiée à Christian Séré-Annichini. Ce fin connaisseur des technologies de connectivité prend le relai de Fayssal Jouini.

Il y a du mouvement au sommet des divisions de Free2Move, la filiale mobilité de PSA. Le 1er février 2021, Christian Séré-Annichini a pris ses nouvelles fonctions de directeur général de Free2Move Lease France, l'équipe en charge des services dédiés aux flottes d'entreprise. Il prend ainsi la succession de Fayssal Jouini et rendra compte à Brigitte Courtehoux, la présidente et directrice générale de l'entité Free2Move.

Christian Séré-Annichini fait valoir son expérience dans les domaines de la connectivité des véhicules. Précédemment, il a dirigé la division en charge du développement et de la gestion opérationnelle des nouveaux services de mobilité. Il maîtrise donc les arcanes de l'autopartage en libre accès puisqu'il a supervisé le déploiement de Free2Move à Paris, Madrid, Lisbonne et Washington, mais également de la location courte durée en agence et celle entre particuliers.

Le parcours professionnel du nouveau patron de Free2Move Lease France a débuté en 1994 chez PSA où il a officié comme responsable qualité à la direction internationale en charge des audits dans les usines de production d'Amérique du Sud et d'Asie. En 2000, il quitte l'entreprise pour rejoindre McKinsey où il mène plusieurs missions pendant près de 4 ans.

Entre 2003 et fin 2015, SFR, Vivendi et Digitick Group seront d'autres sociétés dans lesquelles Christian Séré-Annichini a découvert différents aspects du monde de la technologie et des médias. Il a fait son retour chez PSA en mars 2016 au poste qui était encore le sien il y a quelques semaines.