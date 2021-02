Gac Technology garde le rythme

L’éditeur lyonnais de logiciels de gestion de flotte automobile et d’actifs immobiliers a poursuivi son développement en 2020 malgré la crise. Son programme 2021 est également prometteur.

GAC Technology n’a pas levé le pied en 2020. L’éditeur lyonnais de logiciels dirigé par Matthieu Echalier a multiplié les initiatives malgré le contexte économique et sanitaire peu propice aux développements. Son produit phare, Gac Car Fleet (303 000 véhicules en base), a notamment bénéficié de 61 évolutions en 2020 pour s’adapter aux attentes des gestionnaires de flotte automobile. Il a par exemple été doté de fonctionnalités, modules et indicateurs propres au contrôle de l’impact environnemental comme le calcul du taux de CO2, la répartition des véhicules en fonction de leurs émissions de CO2 ou de leurs vignettes Crit’Air. Des ajustements qui sont partis du constat qu’un quart des véhicules ajoutés dans les car policy sur le logiciel en 2020 étaient hybrides ou électriques, contre 1 sur 5 en 2019.

La gestion des biens immobiliers a également été au cœur des développements avec le déploiement accéléré du logiciel Gac Immo Fleet (plus de 2 500 bâtiments et 3 600 baux gérés) et la création de Gac RES (pour Gac Real Estate Software) en novembre 2020. Les ambitions internationales sont elles aussi restées de mise, Gac Technology ayant désormais un pied en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Pologne. Une offensive qui va se poursuivre en 2021 avec l’envoi de deux collaborateurs en VIE en Espagne et au Benelux.

D’autres recrutements sont à venir pour la société qui a déjà accueilli 17 nouveaux collaborateurs en 2020. Une croissance qui impliquera prochainement un agrandissement de ses locaux. Un autre dossier sur la table en 2021 sera l’intensification d’un projet lié à l’exploitation de la data, notamment autour des données de mobilités. L’objectif sera d’analyser, conseiller et prévenir les évolutions de coûts de la sinistralité. Gac Technology, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros en 2020, prévoit enfin de développer une nouvelle application pour continuer à faciliter la gestion des actifs par les entreprises.