Top départ de Mobility Factory, formateur de la mobilité en entreprise

Un nouvel organisme de formation à destination des gestionnaires de flotte et des mobility managers vient de voir le jour. Mobility Factory est l’alliance de l’expertise de spécialistes de la gestion de parc, de l’assurance, de l’écoconduite et du coaching.

Former les professionnels aux fondamentaux de la gestion de flotte automobile, mais aussi aux nouveaux enjeux de la mobilité d’aujourd’hui et de demain. Voici en résumé la vocation de Mobility Factory, un nouvel organisme proposant des formations sur tous les domaines de la gestion de la mobilité. Dirigé par Sylvie Merran-Ifrah, il se positionne à mi-chemin entre les géants de la formation et l’unique spécialiste à ce jour de la formation pure en gestion de flotte automobile.

"Notre constat de départ est que le métier de gestionnaire de flotte est en pleine mutation, son périmètre ne cesse de s’élargir. Or aucune formation n’en tenait réellement compte jusqu’à l’arrivée de Mobility Factory. La gestion des voitures et des vélos en partage et toutes les nouvelles formes de mobilité, ainsi que les problématiques qui les accompagnent, s’invitent désormais dans le quotidien de ces gestionnaires, ils ont donc besoin d’accompagnement sur des sujets de plus en plus multidisciplinaires", analyse Sylvie Merran-Ifrah.

Mobility Factory est l’alliance de l’expertise d’acteurs reconnus dans tous les domaines de la mobilité en entreprise. Holson, avec Philippe Ambon et Stéphane Montagnon, intervient sur les problématiques de gestion de flotte et d’achat. Joseph Mounir Hosni est pour sa part en charge des formations sur l’assurance en sa qualité de responsable pôle assurance de Spencer Conseil, tandis que Johanna Larand, consultante en développement durable chez Ekodev, et Eric Mermier, directeur associé de CEC Conseil, apporteront leur expertise sur les sujets RSE et écoconduite. Sylvie Merran-Ifrah assurera enfin des formations de coaching et d’accompagnement pédagogique.

Premières formations en mars

Un catalogue de 11 formations est prévu dès le lancement de Mobility Factory : fondamentaux de la gestion des flottes ; risque routier et éco-conduite ; transition énergétique des flottes automobiles ; assurance flotte auto ; mener un appel d’offres LLD ; préparer les négociations annuelles obligatoires ; réaliser son plan de mobilité employeur ; introduction aux enjeux de mobilité durable ; gérer son stress ; communiquer avec efficacité ; améliorer sa prise de parole en présentiel et en distanciel. Trois sessions par an sont prévues sur chaque thème, soit l’équivalent d’une trentaine de formations par an.

D’autres sujets de formation sont envisagés pour le futur sur l’autopartage, les logiciels de gestion de flotte, la télématique, les avantages en nature et la participation, la compréhension et le pilotage des risques liées à la mobilité ou encore la gestion des appels d’offres LLD dans le secteur public.

L’objectif de l’organisme est de se montrer innovant dans toutes ses formations et de s’adapter en permanence aux évolutions du marché. Bénéficiant du soutien du Journal des Flottes, Mobility Factory tiendra ses premières formations dès le mois de mars 2021 en distanciel. Le programme complet est à retrouver sur son site internet.